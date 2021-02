Ein Taxifahrer hat eine 86-Jährige in Rostock am Dienstag vor einem hohen Geldverlust durch Corona-Trickbetrüger bewahrt. Ein vermeintlicher Arzt der Universitätsmedizin rief bei der Rentnerin an und behauptete, dass ihr Enkel sich mit dem Coronavirus infiziert habe und im Sterben liege.