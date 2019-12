Rostock

Sie sollen Rostock bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio würdig vertreten und das Profil der Sportstadt schärfen: 14 Sportler aus unterschiedlichsten Disziplinen erhalten von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock jeweils einen monatlichen Zuschuss von 200 Euro für Trainingslager und Wettkampfkosten. Diese Förderung soll den Athleten den weiten Weg in die japanische Metropole erleichtern, denn noch müssen sie sich in der Olympiaqualifikation beweisen.

„Ich würde mit vielen von ihnen total gerne tauschen“, beginnt Claus Ruhe Madsen seine Rede zur Vorstellung des „Team Rostock 2020“. Schließlich hätte der Oberbürgermeister in seinem Alltag lieber mehr Bewegung, als sich täglich hinter seinen Schreibtisch im Rostocker Rathaus zu setzen. Doch dann hält er kurz inne: „Wenn ich mir jedoch ihren Trainingsplan ansehe, will ich das vielleicht doch nicht“, sagt er und lacht.

Rostock auf der Weltkarte des Sports

Die Stadt hatte im Vorhinein die Sportverbände des Landes gebeten, diejenigen aus dem Rostocker Umfeld zu nennen, die sich realistische Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio machen können. 14 Athleten wurden genannt und diese erhalten für die Qualifikationsturniere die Förderung von der Stadt. „ Rostock ist eine Sportstadt und ihr seid es, die uns auf die Weltkarte des Sports bringen werdet“, sagt der Oberbürgermeister.

Von den 14 Athleten sind vier in das Rostocker Rathaus gekommen – so auch Hannah Anderssohn. „Ich bin überzeugt, dass ich es zu Olympia schaffen werde“, sagt die Seglerin, die für den Warnemünder Segel-Club aktiv ist. Die Förderung könne dabei helfen. „Aber nicht nur wegen des Geldes. Das Gefühl, dass die Stadt hinter einem steht, ist wichtiger“, sagt die 20-Jährige, die in der Segelklasse Laser radial bis Ende Mai um die Teilnahme an den Olympischen Spielen kämpft.

200 Euro als Motivation

Auch Sylvi Tauber ist mit ihrem Hund Joe ins Rathaus gekommen. Sie ist Mitglied im deutschen Fecht-Bundeskader und will bei den Paralympischen Spielen im Rollstuhlfechten an den Start gehen. „Ich bin jetzt acht Jahre dabei und meine Chancen für eine Teilnahme sind gut“, sagt Tauber. Doch bis dahin hat sie noch sieben Qualifikationsturniere zu absolvieren. „Drei davon finden in Übersee statt und vier in Europa“.

Für sie ist die finanzielle Förderung sehr wichtig. „Ich bekomme nur eine Erwerbsminderungsrente und da können 200 Euro schon viel ausrichten, damit ich mir meinen Traum erfüllen kann“, sagt Tauber. Warum nicht alle Athleten im Rostocker Rathaus erschienen sind? Viele der Sportler befinden sich mitten in der Vorbereitung oder in Wettkämpfen – so etwa Neele Labudda und Denise Grahl, die gerade in Amsterdam um vordere Plätze im Paraschwimmen kämpfen.

Entschädigung für viele Entbehrungen

„Ihr werdet in den nächsten Monaten viele Entbehrungen und Zweifel haben, aber seid gewiss: Sobald ihr euch bei den Olympischen Spielen das erste Mal einkleidet, die Eröffnungsfeier und den Teamgeist erlebt, dann wird das für alles entschädigen“, sagt Andreas Raelert. Der Rostocker Triathlet hat bereits zwei Mal – 2000 in Sydney und 2004 in Athen – an Olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Er fand die richtigen Worte, um den Sportlern Mut für die kommenden anstrengenden Monate zu machen.

Sollten einige der Sportler den Weg nach Japan antreten dürfen, erwartet sie anschließend ein besonderer Höhepunkt. Denn Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen erinnerte sich an eine dänische Tradition, bei der erfolgreiche Sportler in dem Rathaus ihrer Heimat mit Pfannkuchen begrüßt werden. „Als ich hier schon ein Mal Sportler damit empfangen wollte, hat man mich wohl falsch verstanden. Da standen plötzlich Berliner.“ Sollten einige der Rostocker Olympia-Hoffnungen wahr werden, dann würde er sich selber hinter die Pfanne stellen. „Und dann gibt es nach Tokyo eine große Pfannkuchen-Feier.“

