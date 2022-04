Rostock

Kaum ein Lebensmittel ist momentan so begehrt wie Mehl. Die Supermarktregale sind leer, die heimischen Speisekammern voll. Was tun mit dem Getreidepulver? Backen!

Spätestens seit TV-Shows wie „Das große Backen“ sind viele heiß darauf, Kuchen, Brot und Brötchen selbst herzustellen. In Zeiten steigender Lebensmittelpreise umso mehr. Grit Streußloff weiß, wie man aus wenigen Zutaten leckeres Backwerk zaubert.

Unter dem Namen Teiggeflüster hat sie sich bei Hobbybäckern mit Workshops einen Namen gemacht. Dass bei ihr Anfänger und fortgeschrittene Bäcker viel lernen, hat sich via Mundpropaganda über die Landesgrenzen hinaus verbreitet. „Die Leute reisen extra an oder planen ihren Urlaub so, dass sie an meinen Workshops teilnehmen können“, freut sich die Backfee. Damit es dabei nicht langweilig wird, entwickelt sie immer wieder neue Rezepte. Zwei davon, die perfekt zum Oster-Frühstück passen, verrät sie in der OZ.

Rezept für leckeres Toastbrot: So backen Sie es

Rezept für knusprige Brötchen: So gelingen sie

Backkurse Die nächsten Workshops in Rostock bietet Grit Streusloff vom 10. bis 11. Juni 2022 und vom 29. bis 30. Juli 2022 im Freizeitzentrum in Reutershagen an. Weitere Informationen unter www.teiggefluester.de oder über die telefonische Kursberatung unter 0160 / 79 65 822.

Von Antje Bernstein