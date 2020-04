Warnemünde

Wer im Moment mit dem Auto in Warnemünde unterwegs ist, ist wohl nie zuvor schneller von A nach B gekommen. Denn während für gewöhnlich an Ostern die Saison für Hotels und Gastronomie so richtig Fahrt aufnimmt und sich die Straßen mit Touristen füllen, herrscht in diesem Jahr vor allem eines: Ruhe. Die einzigen Geräuschquellen, die diese unterbrechen, sind die Baustellen des Seebades. Denn hier wird trotz Corona weiter gearbeitet. Jedoch klagen einige Warnemünder über zu viel Stillstand auf den Baustellen.

Seit über vier Wochen ist die Heinrich-Heine-Straße in Warnemünde auf etwa 150 Metern teilgesperrt. „Aber da ist lange fast nichts passiert. Die Absperrungen standen und blockierten die Parkplätze, von denen es in Warnemünde ja nur noch so wenige gibt. Warum sperrt man dann?“, fragt sich etwa Warnemündes stellvertretender Ortsbeiratsvorsitzende Jobst Mehlan.

Vorgezogene Baumaßnahmen?

Auch Andreas Dibbert, dessen Gesundschuh-Geschäft sich in der Straße befindet, ist dies schon aufgefallen. „Ich habe mich gefreut, als es losging. Erst dachte ich, die Stadt nutzt die Möglichkeiten, die sich jetzt durch die Pandemie ergeben, um dringend notwendige Arbeiten vorzuziehen. Ich hoffte, dass es vielleicht fertig ist, wenn die Urlauber kommen. Aber es passiert nichts“, sagt der Unternehmer.

Die Stadt klärt auf: Demnach sei die halbseitige Sperrung am 30. März errichtet worden. „Im Anschluss erfolgten in der 14. Kalenderwoche Suchschachtungen (Anm. d. Red.: Lokalisierung von Versorgungsleitungen) und der Aufbruch der westlichen Nebenanlagen. In der 15. Kalenderwoche erfolgten auf der Baustelle krankheitsbedingt nur geringfügig Tätitgkeiten“, sagt Kerstin Kanaa, stellvertretende Pressesprecherin der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.

Bauarbeiter auch Familienväter

Sie weist außerdem daraufhin, dass in den Baufirmen ebenfalls Familienväter arbeiten, welche in der Zeit der Kita- und Schulschließungen zeitweise mit der Kinderbetreuung betraut sind. „In diesem Zuge ist es möglich, dass Baustellen wochenweise geringer besetzt sind.“ Seit dem 14. April sei jedoch auch hier wieder eine Vollbesetzung gewährleistet.

Doch was für Arbeiten werden hier überhaupt durchgeführt? „An der Kreuzung Heinrich-Heine-Straße/Schulstraße erfolgt die Erneuerung des Fußgängerüberweges“, heißt es vonseiten der Stadt. Das Ziel ist die Erhöhung der Verkehrssicherheit, durch den Einbau von Rampensteinen. Diese sollen die Verkehrsgeschwindigkeit in dem Bereich herabsetzen. Insgesamt sind drei Bauphasen geplant. In der dritten Bauphase wird die Heinrich-Heine-Straße für etwa 25 Tage voll gesperrt, um den Oberbau der Fahrbahn herzustellen. Vertraglich festgelegtes Bauende ist der 19. Juni. Die Vollsperrung wird demnach Ende Mai erfolgen.

Georginenstraße und künftige Vorhaben

Eine Querstraße weiter wird die Georginenstraße saniert. Im Moment konzentrieren sich die Arbeiten vor allem auf das Teilstück zwischen Georginenplatz und Leuchtturm. „Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Die Fertigstellung erfolgt vertragsgemäß Ende November 2020“, sagt Kerstin Kanaa. Lange hofften die Warnemünder auch auf eine Sanierung des Georginenplatzes. Doch schon im vergangenen Jahr wurde deutlich, dass dies die veranschlagten Finanzmittel von 1,49 Millionen Euro übersteigen sollte. Der Teilbereich wurde daraufhin aus dem Vorhaben herausgelöst und dem Verantwortungsbereich des Amtes für Stadtgrün übertragen. Nach aktuellem Stand wird es laut der Rostocker Presse- und Informationsstelle hier vor 2022 keine Bautätigkeiten geben.

Welche Arbeiten die Warnemünder nun darüber hinaus zu erwarten haben? „Für die Gehwege in der Schillerstraße laufen momentan Angebotsanfragen zur Planungsbeauftragung.“ Hier sei aber erst im kommenden Jahr mit Bautätigkeiten zu rechnen. Außerdem werde es zum Ende dieses Jahres im Anschlussbereich Heinrich-Heine-Straße/Wachtlerstraße Anpassungen geben, durch die der öffentliche Personennahverkehr ungehindert erfolgen könne.

Von Moritz Naumann