Teilnehmer krank: Studie zum Corona-Impfstoff an der Uniklinik Rostock unterbrochen

Rostock

Der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson hat seine Studie für einen künftigen Corona-Impfstoff wegen einer ungeklärten Erkrankung eines Probanden vorübergehend unterbrochen. Das teilte das Unternehmen am Montag (Ortszeit) mit. Die Studie wird auch an drei Standorten in Deutschland durchgeführt, darunter an der Universätsklinik in Rostock mit 75 Probanden.

Die Erkrankung des Studienteilnehmers werde nun von einer unabhängigen Expertengruppe und von internen Ärzten geprüft und bewertet. Weitere Informationen zu dem erkrankten Probanden gab es zunächst unter Hinweis auf seine Privatsphäre nicht.

Reisinger : „Ein völlig normaler Vorgang“

Prof. Dr. Emil Reisinger, Corona-Experte der Universitätsmedizin Rostock und Leiter der Studie in MV, bestätigte die Unterbrechung: „Von einem Stopp kann keine Rede sein, wir haben nur die Impfungen vorläufig ausgesetzt.“ Das sei, so Reisinger, ein völlig normaler Vorgang.

„Wenn während der Studien ein Proband erkrankt oder aus irgendwelchen Gründen im Krankenhaus behandelt werden muss, gilt das als ein unerwünschtes Ereignis. Dann muss abgeklärt werden, ob dieses Ereignis mit dem Impfstoff und der Studie zusammenhängt.“

Plazebo oder richtiges Medikament ?

Ein solches unerwünschtes Ereignis könnte aber auch ein gebrochenes Bein nach einem Unfall sein. „Ich gehe davon aus, dass wir schon in wenigen Tagen die Studie fortsetzen können“, sagt Reisinger. Johnson & Johnson teilte zudem mit, es sei nicht immer sofort ersichtlich, ob ein Teilnehmer eine Studienbehandlung oder ein Plazebo erhalten habe.

Die Studie in Rostock soll in 15 Monaten abgeschlossen sein, der Impfstoff könne allerdings schon deutlich früher zugelassen werden – wenn die Zwischenergebnisse dies rechtfertigen würden.

60 000 Freiwillige auf drei Kontinenten

Am 23. September hatte das Unternehmen die letzte und entscheidende Phase der klinischen Tests gestartet. In einer sogenannten Phase III-Studie mit bis zu 60 000 Freiwilligen auf drei Kontinenten sollten Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten namens JNJ-78436735 überprüft werden. Die Besonderheit des Mittels ist, dass nur eine Dosis ausreichend Schutz bieten soll. Das Unternehmen hoffte, dass Anfang 2021 die ersten Dosen des Impfstoffs „für den Notfallgebrauch“ zur Verfügung stehen.

Mehrere Hersteller haben die vor der Zulassung nötigen Massentests mit Zehntausenden Probanden gestartet. Die meisten Hersteller gehen davon aus, dass für einen Schutz gegen das Coronavirus zweimal geimpft werden muss. Bislang ist für keinen Impfstoff-Kandidaten nachgewiesen worden, dass er wirklich vor einer Corona-Infektion schützt.

EU-Kommission sichert sich 200 Millionen Impfdosen

Die EU-Kommission hatte vergangene Woche Bezugsrechte für einen künftigen Impfstoff von Johnson & Johnson gesichert: Mit der belgischen Tochter des US-Unternehmens schloss die EU-Behörde Verträge über die mögliche Lieferung von Impfstoff für 200 Millionen Menschen. Vorgesehen ist zudem eine Option für weitere 200 Millionen Personen.

Bei Impfstoffen, die derzeit noch entwickelt werden, hatte die Kommission schon ähnliche Verträge mit AstraZeneca und Sanofi-GSK geschlossen, die ebenfalls aussichtsreiche Kandidaten testen. Bisher ist aber noch keiner dieser Stoffe zugelassen.

Von Andreas Meyer und dpa