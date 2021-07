Teilnehmerschiffe der Superlative: Diese Segler steuern die Hanse Sail in Rostock an

Rostock

Noch knapp eine Woche, dann ist Rostock wieder Segler-Stadt: 116 Schiffe sind aktuell für die 30. Hanse Sail angemeldet. Für die Jubiläums-Sail haben sich in diesem Jahr ein paar ganz besondere Schiffe angekündigt. Einige feiern zudem selbst Jubiläum. Das sind die längsten, ältesten, jüngsten und am weitesten angereisten Schiffe.

Die ältesten Teilnehmerschiffe auf der Hanse Sail

Das älteste Schiff, das zur Hanse Sail 2021 erwartet wird ist die „Ethel von Brixham“. Die 131-jährige „Ethel“ wurde um 1890 in Brixham, Südengland, als Sailing-Trawler auf Kiel gelegt. Jahrzehntelang fischte sie dann in den Gewässern zwischen Nordmeer und Biscaya unter Segeln. Seit 1996 steuert die „Alte Dame“, wie sie liebevoll von der Crew genannt wird, von Kiel oder Eckernförde aus Ziele im Ostseeraum an. Die „Ethel“ wird zur Sail auf Liegeplatz 89 auf Höhe des alten Speichers liegen.

Jüngstes Schiff bei der Hanse Sail in Rostock

Am 18. September 2019 wurde am Cruise Center in Rostock-Warnemünde das zweite neue Einsatzschiff der Bundespolizei, die BP 82, auf den Namen „Bamberg“ getauft, gesegnet und in Dienst gestellt. Sie ist damit das jüngste Schiff der diesjährigen Sail. Die „Bamberg“ ist 86,2 Meter lang, auf der Ostsee vor Warnemünde im Einsatz und hat sogar einen Hubschrauberlandeplatz an Bord. Wer das Polizeischiff sehen will, muss allerdings bis zum Militärstützpunkt der Marina nach Hohe Düne.

Längstes Teilnehmerschiff der Hanse Sail 2021

Mit ganzen 108,6 Metern Länge ist die polnische „Dar Młodzieży“ das längste Schiff, das zur Sail erwartet wird. Die „Dar Młodzieży“ ist ein als Vollschiff getakeltes polnisches Segelschulschiff für angehende Offiziere der Handelsmarine. Es wurde 1981/82 nach Plänen des polnischen Schiffsarchitekten Zygmunt Choreń auf der Leninwerft in Danzig als Vollschiff aus Stahl gebaut. Weil die „Dar Młodzieży“ etwas mehr Platz braucht, ist ihr Liegeplatz in Warnemünde.

Avontuur: umweltfreundlichstes Teilnehmerschiff

Die „Avontuur“ ist das vermutlich umweltfreundlichste Schiff der Hanse Sail. Der 43,5 Meter lange Frachtsegler transportiert Güter über die Weltmeere – ganz ohne Motorkraft. Die Werft „Otto Smith“ im niederländischen Stadskanaal baute die 1920 getaufte „Avontuur“ als leichtes Frachtschiff für den Verkehr zur See. Im Herbst 2014 wurde das Schiff vom Unternehmen Timbercoast mit Hauptsitz im australischen Cairns übernommen und zum Timbercoast-Standort in Elsfleth gebracht und dort bis 2015 für 1,4 Millionen Euro einer Generalreparatur unterzogen. Im Februar 2020 hat die „Avontuur“ 16 Flüchtlinge vor den Kanarischen Inseln von ihrem havarierten Boot gerettet. Die „Avontuur“ wird auf Liegeplatz 80 liegen.

Weiter Weg: von den Cayman Islands nach Rostock

Das Schiff, das den weitesten Weg bis zur Hanse Sail nach Rostock hatte, ist vermutlich die „George Stephenson“. Zumindest fährt das Dampfschiff unter der Flagge der Cayman Islands und die liegen als britisches Überseegebiet immerhin in der Nähe von Jamaika und Kuba. Die „George Stephenson“, die sich aber zurzeit in Rotterdam aufhält, gehört mit 26,3 Metern Länge zu den eher kleineren Schiffen der Sail und hat auch gar keine Segel, dafür aber einen Dieselmotor mit 204 PS. Die „George Stephenson“ wurde erst 2013 in den Niederlanden gebaut und wird bei der Sail am Liegeplatz 83 in der Nähe des historischen Holzkrans zu finden sein.

Teilnehmerschiffe mit Jubiläen auf der Hanse Sail

Nicht nur die Hanse Sail selbst feiert mit ihrer 30. Auflage ein Jubiläum, auch einige Schiffe haben zu feiern – darunter die „Atalanta“ (Liegeplatz 72) aus Wismar. Der ehemalige Lotsenschoner ist in diesem Jahr 120 Jahre alt geworden und das Lieblingsschiff vom Hanse-Sail-Vereinsvorsitzenden Frank Elsner. Noch älter ist allerdings „De Alberta“ (Liegeplatz 88) aus den Niederlanden – die Tjalk ist 130 Jahre alt. Ein kleines Jubiläum feiert ein weiteres Schiff aus MV, die Kogge „Wissemara“ wird 15.

Sail-Vereinsvorsitzender Frank Elsner freut sich zudem über einige Erstanläufe: „Die Pommernkogge ‚Ucra‘ ist zum Beispiel zum ersten Mal dabei, genau wie das Feuerlöschboot ‚Repsold‘ und der Haikutter ‚Valkyrien af Höganäs‘.“

Von Michaela Krohn