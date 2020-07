Rostock

5G ist die Abkürzung der fünften Generation im Mobilfunk und nun auch in Rostock und dem umliegenden Landkreis verfügbar. Telekom und Vodafone haben ihr Antennennetz entsprechend aufgerüstet. Davon sollen Privatpersonen und Unternehmen profitieren.

5G bietet eine im Vergleich zu LTE und UMTS vielfach höhere Bandbreite. So werden Downloads von Daten mit einer Geschwindigkeit von 10 000 Megabit pro Sekunde möglich. Ein Spielfilm in HD-Qualität etwa lässt sich in zwei bis drei Sekunden auf ein Smartphone laden.

Außerdem bringt 5G aufgrund seiner großen Kapazitäten überall da Vorteile, wo viele Menschen gleichzeitig mit ihren Smartphones Daten senden und empfangen – beim Open-Air-Konzert oder im Fußballstadion etwa.

Basis für Internet of Things

Auch für die Wirtschaft ist 5G wichtig: Vor allem Start-ups, die vorrangig digitale Geschäftsfelder beackern, setzen darauf. Von Bedeutung ist der neue Netzstandard für das Internet of Things – das Internet der Dinge. Dabei werden Geräte, Maschinen oder Fahrzeuge digital miteinander verbunden. So können beispielsweise die Logistikwege von Gütern verfolgt oder die Einhaltung von Kühlketten bei Lebensmitteln überwacht werden.

Hinzu kommen bei 5G extrem kurze Verzögerungszeiten von weniger als einer Tausendstelsekunde. Das soll unter anderem präzise chirurgische Eingriffe per Fernsteuerung ermöglichen – praktisch in Echtzeit. Ohne Echtzeitinternet funktionieren auch Zukunftstechnologien wie das autonome Fahren nicht.

Jedoch gibt es auch Kritik an der fünften Mobilfunkgeneration: Weil sie befürchten, dass sich die neue Technologie negativ auf die Gesundheit des Menschen auswirken könnte, machen immer wieder Bürgerinitiativen gegen einen flächendeckenden 5G-Netzausbau mobil.

Von Antje Bernstein