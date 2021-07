Tempo 30 für ganz Rostock: Warum Unternehmer den Vorschlag von OB Madsen ablehnen

Rostock

Tempo 30 im gesamten Stadtgebiet – das wünscht sich Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) für Rostock. Er hatte angekündigt, sich einer bundesweiten Initiative von sieben Großstädten anschließen zu wollen, die in Modellprojekten flächendeckend innerorts eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Stundenkilometern einführen will, auch auf Hauptverkehrsstraßen. An der Idee gibt es jedoch weiterhin Kritik. Unternehmer und Fahrlehrer hätten sich zumindest mehr Dialog gewünscht.

Ulf Mauderer, Geschäftsführer des Unternehmerverbandes Rostock-Mittleres Mecklenburg, sieht – geht es auf Rostocks Straßen nur noch mit Tempo 30 vorwärts – Probleme für viele Branchen, unter anderem Wachdienste, Pflegedienste, der öffentliche Personennahverkehr. „Viele Unternehmen haben Fahrzeiten in ihren Verträgen geregelt. Wir können so ein Konzept nicht einfach von einer anderen Stadt kopieren“, so Mauderer. Er wünsche sich mehr Kommunikation zu dem Vorstoß mit Rostocks Unternehmern.

Kritik von Unternehmern: Müssen bei Notfällen gesetzliche Zeiten einhalten

Frank Oestreich ist einer von ihnen. Der Geschäftsführer der Reinigung Nord beschreibt, er hätte auf einen Schlag höhere Personalkosten, wenn zum Beispiel Fensterreiniger von Rostocks Stadtmitte bis nach Warnemünde nur noch im Tempo 30 fahren können.

Zudem sei das Partnerunternehmen, der Wach- und Sicherungsdienst Mecklenburg mit Sitz in Rostock, an gesetzliche Vorgaben gebunden. Oestreich nennt ein Beispiel: „Wir machen auch Aufzugbefreiung. Klemmt ein Aufzug im Überseehafen müssen wir innerhalb von 30 Minuten da sein.“ Er fragt sich, wie das funktionieren soll, wenn auf Rostocks Straßen nur 30 erlaubt sind.

Ein weiteres Beispiel: „Gibt es bei den Stadtwerken ein Gasleck, machen wir nachts die Erstsicherung. Auch dort müssen wir innerhalb von 30 Minuten vor Ort sein. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, wir fahren aber nicht mit Blaulicht“, erklärt Frank Oestereich. Und weiter: „Kommt das Tempo 30 für Rostock, kommen auf uns erhebliche Zusatzkosten zu. Wir fahren auch Revierstreife bei unseren Kunden, die Alarmanlagen installiert haben. Brauchen wir dafür länger, können wir in derselben Zeit nicht mehr so viele Kunden abfahren.“

Dass Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Tempo-30-Idee ins Spiel gebracht hat, finden die Unternehmer nicht grundsätzlich schlecht. „Aber wir müssen uns besser besprechen“, so Oestreich.

Fahrlehrer: Tempo 30 bringt nichts in puncto Sicherheit

Sympathien für die Idee gibt es auch von Rostocks Fahrlehrern, jedoch mit einem Aber. In der Innenstadt und in den Wohngebieten mache Tempo 30 absolut Sinn, betont Helmut Bode (65), Chef des Fahrlehrerverbandes MV. „In durchgängigen Hauptverkehrsstraßen bringt dies nicht nur in puncto Sicherheit nichts. Im Gegenteil!“ Die Fahrschüler würden zu Risikofaktoren, da sie kein Gefühl für Geschwindigkeit entwickeln. Dabei sei es extrem wichtig, zu erlernen, an welchen Stellen man das Tempo reduzieren bzw. erhöhen könne, so Bode.

Der fortwährende „Kriechgang“ fördere die Unaufmerksamkeit. Zudem seien die Kraftfahrer permanent im zweiten Gang unterwegs. “Aufgrund der längeren Verweildauer bei der Stadtdurchfahrt fällt der Schadstoffausstoß zudem eher höher als geringer aus“, erläutert der Verbandsvorsitzende.

Fahrschüler könnten nicht mehr als Tempo 30 in Rostock lernen

„Der Frust vieler Kraftfahrer, die durch die Fülle der Baustellen ohnehin genervt sind, wird zunehmen“, ist sich Klaus Petermann(71) sicher. Der Ausbildungsleiter des Fahrlehrerverbandes MV plädiert grundsätzlich dafür, neue Verkehrskonzepte auszuprobieren. Doch sollte man bei der Abwägung derartiger Modelle die Fachleute im Vorfeld intensiv einbeziehen. Als Kardinalprobleme der vorgeschlagenen Rostocker Insellösung sieht er neben großen rechtlichen Bedenken ebenfalls den Fakt, dass die Fahrschüler die sich ergebende Geschwindigkeitsspanne kaum meistern dürften. “Ab Ortsschild von Tempo 30 auf die Landstraße dann mit bis zu 100 km/h beschleunigen – das ist für Anfänger ein extremer Spagat.

„Wer in einem derartigen Inselgebiet als Fahreleve unterwegs ist, wird in anderen Großstädten ein Sicherheitsrisiko“, sagt Edgar Pinick (53). Er provoziere hektische Überholmanöver anderer Fahrzeugführer, da er beispielsweise Tempo 50 gar nicht gewohnt ist“, sagt der für die Fahrprüfungen in der Region Rostock zuständige Rostocker Dekra-Fachabteilungsleiter. Dieser übt seinen Job seit 15 Jahren aus und nahm in Vor-Corona-Zeiten jährlich im Schnitt gut 1100 praktische Prüfungen ab.

„Schauen Sie auf die aktuelle Praxis. Einige ältere Kraftfahrer, die aufgrund ihres eingeschränkten Reaktionsvermögens statt mit Tempo 50 in der Stadt nur mit 35 km/h unterwegs sind, werden durch gefährliche Überholmanöver regelrecht ausgebremst“, so der Verkehrsexperte. Es stelle sich die Frage, ob in einer Stadt, die generell auf Tempo 30 setze, Fahrschüler überhaupt noch ihre Praxisprüfung ablegen dürften.

Von Michaela Krohn und Volker Penne