Rostock

Als erste Großstadt in Deutschland gibt es in Rostock jetzt flächendeckend Internet-Anschlüsse mit einer Geschwindigkeit von 1000 Mbit pro Sekunde. Der Kabelnetzbetreiber Infocity Rostock bietet dieses Tempo ab sofort seinen Kunden an, immerhin 111 000 Haushalte. Möglich wurde der Sprung ins Gigabit-Zeitalter durch die Abschaltung der analogen Fernseh- und Radiosignale im März. Dadurch entstand im Rostocker Kabelnetz plötzlich viel freier Platz, der nun für Internet genutzt wird.

Wer sich vor ein paar Wochen noch ärgerte, weil er TV- und Radio-Sender neu einstellen oder sogar ein neues Gerät kaufen musste, so Infocity-Geschäftsführer Christoph Ziller, der freut sich jetzt vielleicht über die Möglichkeit, extrem schnelles Internet nutzen zu können.

Weiße Flecken in der Hansestadt

Viele Landbewohner wären froh, wenn sie wenigstens 25 Mbit hätten. 40-mal schneller surft es sich nun in Rostock. Trotzdem verunzieren noch weiße Flecken die Breitband-Karte der Hansestadt, vor allem an den Rändern. „Stadtdörfer“ am Stadtrand, aber auch Privatschulen, Altenheime, Ärztehäuser und Gewerbegebiete warten noch immer auf Breitbandanschlüsse.

Stadt schreibt Ausbau aus

Nicht mehr lange, verspricht Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD). Die Stadt lässt gerade eine Analyse erstellen, wie viele Haushalte in welchen Gegenden betroffen sind. Anschließend sollen Internetfirmen gefunden werden, die diese Lücke schließen. Die Stadt selbst kann das nicht, so der Senator: „Wir sind ja kein Kabelnetzbetreiber“. Als Anreiz für Unternehmen, sich ein Angebot abzugeben, stehen 34 Millionen Euro Fördermittel bereit. Zurzeit läuft ein Markterkundungsverfahren, noch in diesem Jahr sollen die Aufträge ausgeschrieben werden.

Zum Start des neuen Turbonetzes am Freitagmorgen ließ Infocity vor der Geschäftsstelle am Steintor Dutzende gelbe Ballons in den Himmel steigen. Studenten trugen ein überdimensioniertes Glasfaserkabelstück auf den Schultern, was beinahe so schön anzusehen war wie feiernde Chinesen mit bunten Drachen am Neujahrstag. Ein Frauen-Quartett namens „BrassAppeal“ spielte derart überzeugend auf, dass manchen Zuhörern der Gedanke gekommen sein könnte, Spotifiy zu kündigen und doch mal wieder öfter ins Konzert zu gehen.

2000-mal schneller als vor ein paar Jahren

Schnelles Netz ist wichtig für Rostock, sagte Müller-von Wrycz Rekowski, „wir wollen als Stadt attraktiv sein und junge Menschen herholen“. Infocity-Manager Ziller erklärte, was mit den neuen Ein-Giga-Bit-Anschlüssen möglich ist: „Ein Spielfilm lässt sich in weniger als einer Minute herunterladen“. Bernd Huse, ebenfalls Geschäftsführer bei dem zu Vodafone gehörenden Kabelanbieter, erinnert sich an einen ähnlichen Termin vor ein paar Jahren. Damals warb die Branche mit Bildern von Menschen denen angesichts solch’ unvorstellbarer Datenraten wie 512 Kilobit in der Sekunde die Haare zu Berge stehen. Inzwischen ist das Netz 2000-mal so schnell.

Im Labor testet die Industrie bereits Übertragungen im zweistelligen Gigabit-Bereich, berichtet Vodafone-Manager Hans-Jürgen Rosch. Auf ein Gigabit können Mecklenburg-Vorpommern können zurzeit 260 000 Haushalte zurück greifen, bundesweit sind es neun Millionen. Neben Rostock gehören Schwerin, Stralsund und Greifswald dazu. In Rostock ist der Anteil so groß, das man von einer flächendeckenden Versorgung sprechen könne. Das gebe es derzeit in keiner anderen Großstadt.

Gerald Kleine Wördemann