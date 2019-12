Rostock

Es ist ein Erinnerungsfoto, das garantiert niemand haben will: Wer in der Hansestadt Rostock zu schnell unterwegs ist, muss an mindestens sieben Stellen mit Konsequenzen rechnen. Feste Blitzersäulen stehen Am Strande, an der großen Kreuzung Erich-Schlesinger-Straße, im Stadtteil Lichtenhagen, am Petridamm, am Werftdreieck, in der Hamburger Straße sowie in der Rövershäger Chaussee kurz vor dem Ortsausgang.

Wie Stadt-Sprecher Ulrich Kunze erklärt, werden mit diesen Messstellen nicht nur Temposünder geblitzt, sondern auch diejenigen, die bei Rot über die Ampel fahren.

„An welchen Standorten stationäre Messanlagen eingebaut werden, entscheidet die städtische Verkehrsunfallkommission“, sagt Kunze. Grundlage für das Votum seien umfangreiche Unfallanalysen und -statistiken. Vor der Installation einer Blitzersäule müsste zudem das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern zustimmen.

Geräte kontrollieren Tempo, Handyverbot und Anschnallpflicht

Neben den festen Säulen kommen aber auch noch temporäre Blitzer dazu. „Die Standorte für mobile Messungen ergeben sich aus dem gemeinsamen Strategieerlass des Innen- und Wirtschaftsministeriums MV in Bezug auf Geschwindigkeitsmessungen der Polizei und der Ordnungsbehörden“, sagt Kunze. Neben den Bereichen mit erhöhtem Unfallaufkommen würden auch Schulwege oder Bereiche mit reduzierter Geschwindigkeit, zum Beispiel Tempo-30-Zonen, temporär überwacht.

Ein externer Dienstleister stellt der Hansestadt dafür drei verschiedene Gerätetypen zur Verfügung –für Kontrollen zur Geschwindigkeit, zum Handyverbot und zur Anschnallpflicht. Davon sei aber jeden Tag höchstens ein Gerät im Einsatz.

Einnahmen sinken durch Gewöhnungseffekt

Im Jahr 2019 spülten Verkehrssünder allein in den ersten drei Quartalen rund 1,21 Millionen in die Kassen. Zu den sogenannten Bußgeldeinnahmen fließender Verkehr zählen zum Beispiel Geschwindigkeitsüberschreitungen, Fahren bei Rot, Verkehrsunfälle oder die Nutzung vom Handy am Steuer. Diese Einnahmen kommen dem Gesamthaushalt der Hansestadt zugute.

Welche der festen Säulen für die Stadt am einträglichsten ist, will Ulrich Kunze nicht kommentieren. „Das variiert“, sagt er und ergänzt: „Außerdem ist bei neueren stationären Anlagen erfreulicherweise meist ein Disziplinierungseffekt zu verzeichnen.“ Der sorge allerdings auch dafür, dass die Einnahmen für die Hansestadt bei Blitzern tendenziell sinken.

Von Claudia Labude-Gericke