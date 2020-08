Tempolimit, Parkplätze und Masken: Das hat die Rostocker Bürgerschaft beschlossen

Rostock

In Rostock soll künftig kein Schüler mehr nach Hause geschickt werden, weil er den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz vergessen hat. Die Bürgerschaft hat bei ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen, alle kommunalen sowie die privat getragenen Schulen mit einer Notration an Einmalmasken auszurüsten. „Das Corona-Budget ist zwar aufgebraucht, aber wir haben noch 78 000 Masken da, also ist es kein Kapazitätsproblem“, so Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Ein entsprechender Dringlichkeitsantrag der Fraktionen Linke/Partei, Bündnis 90/Die Grünen sowie SPD wurde deshalb mehrheitlich angenommen.

„Die Maske mal zu vergessen oder zu verlieren, ist menschlich und kann passieren“, so Linken-Fraktionschefin Eva-Maria Kröger. Daran sollte auch der Schulbesuch nicht scheitern – „diesen Frust bei Kindern und Eltern können wir uns ersparen“. OB Madsen wies allerdings darauf hin, dass die Familien trotz der Neuregelung nicht aus der Verantwortung genommen werden sollten, selbst an den mittlerweile vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz zu denken. „Denn auch unsere Vorräte sind endlich“, sagte er.

Neue Regelung für Gewerbeparkscheine

Deutlich länger wurde bei der mehrstündigen Sitzung über das Thema Parken diskutiert. Vor allem am Vergabeverfahren für Gewerbeparkausweise schieden sich die Meinungen der Bürgerschaftsmitglieder. Am Ende wurde der Antrag der CDU angenommen, der besagt, dass es ein neues und transparentes Vergabeverfahren für diese Art von Ausnahmegenehmigungen geben soll. Bisher seien offenbar zu viele solcher Scheine ausgegeben worden.

Die Rostocker Bürgerschaft tagte am Mittwoch wieder in der Stadthalle. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Verkehrssenator Holger Matthäus (Grüne) zeigte sich enttäuscht von der Abstimmung. An der aktuellen Regelung sei mit den Wirtschaftsverbänden lange gearbeitet worden. In der Stadt gibt es zehn Bewohnerparkgebiete mit 6000 Bewohner- sowie 1800 Gewerbeparkausweisen. Lediglich in Warnemünde sowie der KTV seien bisher zu viele Scheine für Selbstständige ausgeteilt worden. „Klare einheitliche Regeln kann es aber nicht geben, weil jedes Gebiet unterschiedlich ist“, so Matthäus. Dennoch stimmte die Bürgerschaft dafür, das aktuelle Vergabeverfahren zu stoppen und so lange auszusetzen, bis ein neues gefunden wurde.

Steigen die Preise fürs Anwohnerparken?

Werden Anwohnerparkausweise bald teurer als die bisherigen 30 Euro pro Jahr? Das fürchten die Fraktionen CDU sowie Rostocker Bund. Grund ist ein Antrag der Grünen, der von der Bürgerschaft angenommen wurde. Demnach soll die Stadt nicht mehr nur die Ausweise ausstellen, sondern auch die Hoheit über die Gebührenordnung übernehmen, wie es eine aktuelle Gesetzesänderung mittlerweile ermöglicht.

Sybille Bachmann (Rostocker Bund) störte sich vor allem an den Formulierungen des Antrags. Darin steht, dass künftig auch die wirtschaftliche Bedeutung von Parkplätzen mit Blick auf deren Verfügbarkeit eine Rolle spielen sollte. Der bisherige Höchstsatz spiegele das in der Regel nicht wider. „Eine Erhöhung der Gebühren verschärft die soziale Spaltung. Außerdem ist so ein Schein kein garantierter Parkplatz, sondern nur ein Anrecht“, erklärte Bachmann. Dennoch wurde der Antrag mehrheitlich angenommen.

In der Warnemünder Parkstraße könnte bald Tempo 30 herrschen. Quelle: Susanne Gidzinski

Tempo 30 auf Parkstraße Warnemünde gefordert

Herrscht auf der Warnemünder Parkstraße bald Tempo 30? Die Mehrheit der Bürgerschaft stimmte dafür, eine solche Geschwindigkeitsreduzierung zu prüfen. Sollte die Untersuchung positiv ausfallen, könnte das Tempolimit schnell umgesetzt werden, um damit auch einen Mischverkehr von Rad- und Autofahrern zu ermöglichen. Holger Matthäus (Grüne) zeigte sich dankbar für die Unterstützung aus dem politischen Raum. Er will bei der September-Sitzung eine Liste mit weiteren Straßen präsentieren, für die sich eine solche Regelung ebenfalls anbieten würde – zum Beispiel Teilen der Bäderstraße, der Carl-Hopp-Straße, der Doberaner Straße sowie der Tschaikowskistraße.

Kein Bebauungsplan für das Gebiet Reutershäger Weg

Der Ortsbeirat Reutershagen scheiterte mit seinem Anliegen, einen Bebauungsplan für das Gebiet Reutershäger Weg zu bekommen, da vor Ort im Zuge der Innenverdichtung ungeordnet gebaut würde. Trotz der von der Gremiumsvorsitzenden Kathrin Maaß persönlich vorgebrachten Begründung, und der Zustimmung aus dem Bauausschuss, stimmte am Ende die Mehrheit der Bürgerschaft gegen den Antrag. Ralph Müller, Chef des Stadtplanungsamtes, hatte ebenfalls das Wort ergriffen und erklärt, dass er keinen Anlass für einen Bebauungsplan sehen würde. Dieser Ansicht folgte dann auch die Mehrheit der Bürgerschaft, die sich für Innenverdichtung und die schnelle Schaffung von Wohnraum aussprach.

Unternehmer hoffen auf Aufträge aus Großprojekten

Mehr Unterstützung für die Rostocker Wirtschaft forderte Frank Haacker, Präsident des Unternehmerverbandes. Er appellierte an die Bürgerschaft, zusammenzustehen und die Großprojekte auf den Weg zu bringen. „Die Unternehmen brauchen die Aufträge, weil die Privatwirtschaft durch die Pandemie zurückhaltend ist“, so Haacker. Hier sei die Stadt als Auftraggeber gefragt, die eigene Wirtschaft zu unterstützen. „Damit bleibt der Kreislauf erhalten, wir sichern Arbeitsplätze und den Mitarbeitern ihr Einkommen. Außerdem zahlen die Firmen dann Steuern“, erklärte er.

Haacker nutzte seine Redezeit auch für eine weitere Bitte: Nämlich die Unternehmer bei der Kontrolle der Corona-Verordnungen mehr zu stärken. Diese hätten zwar das Hausrecht, könnten aber nicht alleine Aufgaben der Exekutive wahrnehmen und bräuchten vor allem bei Verstößen – zum Beispiel von Maskenverweigerern – Hilfe.

Wichtig sei es vor allem, einen weiteren Lockdown zu verhindern, da die Wirtschaft den vielleicht nicht überleben würde. OB Madsen sicherte zu, alles von Seiten der Stadt Mögliche dafür zu tun, denn niemand wolle einen zweiten Lockdown. Was die Vergabe von Aufträgen angeht, versprach Madsen, an die lokalen Unternehmer zu denken. „Wir müssen die Maschine in Gang halten“, sagte er. Gerade bei Großprojekten seien aber oft internationale Ausschreibungen nötig, deshalb würde von Seiten der Stadt auch in Schulen oder Sporthallen investiert, wovon lokale Firmen profitieren könnten.

Von Claudia Labude-Gericke