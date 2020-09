Kleines Jubiläum - Tenniszentrum Roggentin drei Jahre am Markt: So will die Chefin noch mehr Gäste locken

Es ist eine ungewöhnliche Unternehmer-Geschichte: Mit 57 baute die Ärztin Silvia Neumann die Sportanlage vor den Toren Rostocks – komplett aus privaten Mitteln. Nun arbeitet sie daran, dass mehr Leben auf dem Areal einkehrt. Dafür soll es Projekttage, Turniere und neue Events geben. Zwei besondere Talente trainieren bereits in Roggentin.