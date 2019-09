Roggentin

Zum Feierabend greift Dr. Silvia Neumann zum Tennisschläger und spielt dann gern eine Runde auf ihrem eigenen Platz. Der liegt auf einem 6000 Quadratmeter großen Grundstück in Roggentin, das die Ärztin in Erbpacht von der Gemeinde übernommen hat, um privat eine Sportanlage zu schaffen. Hintergrund war, dass es nicht genug Trainingsmöglichkeiten für den Tennissport in und rund um Rostock gibt. So hat die Allgemeinmedizinerin aus Sanitz, selbst leidenschaftliche Spielerin, Eigeninitiative ergriffen.

Rund 800 000 Euro hat Neumann inzwischen investiert. Im Dezember 2017 wurden zunächst die Traglufthalle mit zwei Spielfeldern und das Clubhaus eröffnet. Davor entstanden im Sommer 2018 zwei Außenplätze mit hochwertigen Rebound-ACE-Kunststoff-Belägen, auf denen die Tennisbälle übers Netz gehen. Und vor einigen Wochen ist die Anlage um ein Sandspielfeld erweitert worden. „Denn es will ja nicht jeder Tennis spielen“, sagt die Chefin, die zusammen mit Ehemann Ralph-Lothar das Tenniszentrum Nord betreibt. Mit dem neuen Angebot soll die Anlage auf breitere Füße gestellt werden. Beachvolleyball, -badminton und -tennis werden denn auch gern hier gespielt. Beispielsweise von den Fußballern des SV Pastow und anderen Freizeitvereinen, die sich hier auspowern.

„Ich bin schon stolz, es trotz vieler bürokratischer Hindernisse geschafft zu haben“, sagt Silvia Neumann. Vor einem Jahr hat der SV Pastow eine Abteilung Tennis gegründet, die noch aufnahmefähig ist für interessierte Mitglieder. Sportler umliegender Tennisvereine nutzen die Trainingsmöglichkeiten vor allem im Winter in der Halle. „Einige Erwachsene aus dem Dorf haben ganz neu mit dem Sport angefangen, weil die Trainingsstätte vor der Tür ist“, freut sich Neumann. Schüler der Regionalen Schule Sanitz verbringen regelmäßig einen Sporttag in der Roggentiner Anlage. „Mit zwei weiteren Schulen sind wir im Gespräch“, teilt Neumann mit.

Der Medizinerin war es von Anfang an wichtig, mehr Kinder für den Tennissport zu begeistern. Die Lage der Plätze in der Nähe der Bahnstation sei günstig, mit Bus und Bahn für die Kinder gut erreichbar. Dienstags sei Kindertag in Roggentin, da nehmen die Sieben- bis 14-Jährigen Privatunterricht, bei bis zu drei freiberuflichen Trainern. „Die jüngsten Tennisschüler sind sogar erst viereinhalb Jahre alt“, erzählt Neumann.

Johanna und Stella werden von ihren Eltern zum Training gebracht. Die Siebenjährigen kennen einander aus dem Kindergarten und spielen seit dem Frühjahr Tennis. „Das macht ganz doll Spaß“, betont Johanna aus Pastow. Ihre Mutter, Jenny Pistol, hat früher auch Tennis gespielt und tastet sich nun zusammen mit der Tochter selbst wieder leicht an den Sport heran. „Wir haben nach einem Hobby für Johanna gesucht, möglichst in der Nähe“, erzählt Jenny Pistol. „Dann haben wir die Halle gesehen, gefragt und losgelegt.“

Stella kommt aus Sanitz. „Ich hab schon Tanzen gemacht, gefällt mir aber nicht“, erklärt die Zweitklässlerin freimütig. „Mama meinte, spiel doch was im Verein. Da kam die Idee mit Tennis, und das ist toll.“ Die Bedingungen in Roggentin seien super. „Die Kinder können draußen und drinnen spielen und der Tennislehrer ist einfach superentspannt. Die Mädchen lieben ihn“, sagt Stefanie Werner. Die Familien teilen sich die Kosten für den Unterricht. Eine Trainingsstunde kostet 45 Euro, egal ob der Trainer mit einem oder sechs Spielern arbeitet.

Tennis sei sicher ein „nicht so günstiges Hobby“, räumt Stefanie Werner aus Sanitz ein. Aber die Mädels hätten Spaß, würden hier gut betreut, fieberten den Trainingstagen regelrecht entgegen. „Es ist hier sehr kindgerecht und man muss auch mal weg vom Standardsport Fußball“, betont Papa Christoph Werner, der vor dem Clubhaus auf der gemütlich eingerichteten Terrasse einen Kaffee genießt. Auch Nichtspieler sind jederzeit hier willkommen, können ein Eis oder ein Getränk genießen. Ralph-Lothar Neumann ist zu Spielzeiten fast immer hier anzutreffen und kümmert sich auch um die liebevoll angelegten Beete rund um das Clubhaus.

Von Doris Deutsch