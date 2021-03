Termin-Einkaufen im Hansecenter Bentwisch: Viele Läden bleiben leer

Bentwisch

Geteilte Einkaufs-Welt: Während sich Einzelhändler in der Rostocker Innenstadt über die Möglichkeit freuen, ihre Läden seit Montag wieder einigermaßen normal öffnen zu können, sieht es im Umland verhaltener aus. Im Landkreis Rostock dürfen Kunden nur mit Termin in die Geschäfte, was die Kauflaune offenbar stark bremst. „Der Umsatz ist deutlich geringer als in Rostock“, sagt Maria Nolde, Vize-Filialleiterin der Deko-Artikel-Kette Depot im Hansecenter Bentwisch, die auch Filialen in der Hansestadt hat.

In der Mittagszeit verlieren sich nur wenige Besucher in dem Einkaufszentrum vor den Toren der Hansestadt. „Es ist kaum noch etwas los“, sagt Bartosz Puszcewicz (19). Zusammen mit seinem Vater verkauft er draußen aus einem Wagen polnische Lebensmittel, seine Mutter betreibt nebenan den Imbiss „Hansegrill“. Dass seit Montag, als die Geschäfte mit Einschränkungen wieder öffnen durften, die Nachfrage gestiegen ist, kann er nicht gerade sagen. „Es ist nicht mehr geworden.“

Hansecenter in Bentwisch: Die meisten Geschäfte dürfen nur Kunden mit Termin betreten, anders als in Rostock. Quelle: Martin Börner

Grenze ist „völliger Unfug“

Die Konkurrenz lauert nur wenige Meter weiter, hinter der Grenze zur Hansestadt. „Meine Frau arbeitet in Rostock, meine Tochter geht dort zur Schule“, sagt Bentwischs Bürgermeister Andreas Krüger ( parteilos). Dass sie dort aber nicht einkaufen dürfen, sei „völliger Unfug“. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege im Amt Rostocker Heide, zu dem Bentwisch gehört, sogar noch unter der von Rostock. Bei einem Wert ab 50 in einem Kreis dürfen Läden nur nach Terminvereinbarung öffnen („Click and meet“). Rostock steht zurzeit bei 26, der Landkreis bei 84.

Krüger möchte die Ungleichbehandlung trotz allem nicht kritisieren. „Ich habe keinen Plan, wie man es besser machen könnte“, räumt er ein. Mit den Politikern, die das entscheiden müssen, wolle er nicht tauschen. Egal, was sie auch anordnen, am Ende gebe es immer Verlierer. Besonders schwierig sei es im Einzelhandel, wo Existenzen auf dem Spiel stehen.

Konkurrenz zwei Kilometer weiter darf öffnen

„Manche Kunden wissen gar nicht, dass Bentwisch nicht zu Rostock gehört“, sagt Axel Falk, Leiter des Toom-Baumarktes im Hansecenter. Und sind dann erstaunt, dass sie bei ihm einen Termin brauchen. Dass in Bentwisch die gleichen strengen Regeln gelten, wie „wenn in Teterow zwei Kitas mit Coronafällen aufploppen“, sei nicht leicht zu verstehen. Aber er habe grundsätzlich Verständnis für die Maßnahmen, trotz aller Nachteile. Der nächste Rostocker Baumarkt, den Bewohner der Hansestadt ohne Termin betreten dürfen, ist nur zwei Kilometer entfernt.

Toom-Marktleiter Axel Falk hat trotz der Nachteile Verständnis für die Auflagen. Quelle: Martin Börner

Dennoch ist es bei Toom deutlich voller als in den Bekleidungsgeschäften, wo am Mittag weitgehende Leere herrscht. „Sehr schwierig“, sagt die Rostocker Modehändlerin Diane Nikolaus über die Situation ihrer Filiale in Bentwisch. Der Zwang für Kunden, Termine machen zu müssen und die geschlossenen Türen, all das schrecke ab, der Umsatz sei enttäuschend.

Wie enttäuschend, erklärt Andreas Höppner: „Mit Terminöffnung erreichen wir maximal 20 bis 30 Prozent des üblichen Umsatzes.“ Der Rostocker Schuhhändler hat auch Filialen in Stralsund und Greifswald. Letztere ist derzeit ist nur nach Termin besuchbar. „Bei einem Konzertflügel oder einem Sofa mag das funktionieren“, sagt er. Bei Kleidung sei das nicht der Fall.

Händler brauchen Liquidität

„Wir sind in einer kritischen Phase“, sagt Diane Nikolaus. Viele Händler machen die Geschäfte auf, auch wenn es sich rechnerisch überhaupt nicht lohnt. Sie brauchen die Liquidität, um bestellte Frühjahrsware bezahlen zu können. Bremst in den nächsten Wochen ein erneuter Lockdown die Händler aus, „dann rappelt es Insolvenzen“, erklärt die Unternehmerin.

Noch mussten im Hansecenter keine Geschäfte schließen, erklärt Center-Managerin Kathrin Fietze. Wie gut das Termin-Shopping angenommen werde, „kann erst in ein paar Tagen beurteilt werden“. Einige Geschäfte waren Anfang der Woche noch geschlossen, weil sie sich noch vorbereiten wollten. Ein großer Modehändler teilte seinen Kunden mit, dass er auf eine Öffnung auf Terminbasis verzichte.

Die Geschäfte in dem Einkaufszentrum leiden unterschiedlich stark unter der Krise. Manches läuft sogar besser. „Ich verkaufe mehr Zigaretten als vorher“, sagt die Inhaberin des Zeitschriften- und Tabak-Shops. Weil die Grenzen nach Polen zeitweise geschlossen sind, kommen Raucher, die ihre Suchtmittel sonst günstig in dem Nachbarland kaufen, in der Pandemie zu ihr.

Von Gerald Kleine Wördemann