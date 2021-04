Rostock

Deutschland ist elektrisiert: Immer mehr Autofahrerinnen und -fahrer steigen auf Pkw mit Elektroantrieb um. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wächst die Zahl zugelassener Stromer stetig. Das scheint den Nordosten für Elon Musk interessant zu machen.

Der Unternehmer baut in Grünheide bei Berlin ein neues Werk. Nun erweitert Musks US-Konzern sein Geschäftsnetz in Deutschland, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade hat Tesla einen Pop-up-Store in Rostock eröffnet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Laden und klären, welche Rolle Tesla in MV spielt.

Was ist ein Tesla-Pop-up-Store und wie funktioniert er?

Teslas erster Pop-up-Store in MV ist seit wenigen Tagen in Rostock (Hanseatenstraße 6) in Betrieb. Dabei handelt es sich nicht um ein Autohaus. Vielmehr sollen Kundinnen und Kunden hier das neue Produkt „Model 3“ testen können. Dafür buchen sie sich online über www.tesla.com Termine für Probefahrten, teilt Tesla auf OZ-Anfrage mit. Ebenfalls möglich seien Beratungstermine über virtuelle Konsultationen (über die Chat-Funktion auf der Homepage), per E-Mail (rostock_sales@tesla.com) oder Telefon (Rückruf nach E-Mail-Anfrage).

Der Pop-up-Store soll dazu beitragen, gezielt den Großraum Rostock und darüber hinaus generell den Nordosten Deutschlands weiter zu erschließen, so Tesla. Bislang fanden sich die nächstgelegenen Niederlassungen des Autobauers in Berlin und Hamburg. Da Tesla kein externes Händlernetz betreibe, sei der Pop-up-Store primär deshalb installiert worden, um Interessenten aus Rostock und der erweiterten Region besser zu erreichen, heißt es.

Die Probefahrtbuchung läuft komplett digital und coronakonform kontaktlos ab: Nach der Onlineterminbuchung wird per E-Mail das Leihvertragswerk geklärt, zudem erhält der Kunde Erklärvideos zur Benutzung des Fahrzeuges. Bei Abholung wird das Fahrzeug durch Tesla-Mitarbeiter aus der Ferne per App-Zugriff geöffnet. Der Kunde steigt ein, absolviert die Probefahrt und stellt den Tesla anschließend wieder ab. Tesla-Mitarbeiter verriegeln das Fahrzeug erneut aus der Ferne. Aus dem Auto kann der Kunde bei weiteren Fragen per Telefonanruf über die Freisprechanlage die hinterlegte Nummer der Mitarbeiter anrufen. Zwischen Testfahrten wird das Fahrzeug dann gereinigt.

Haben Probefahrende Gefallen gefunden, gibt’s anschließend auf Wunsch eine Kaufberatung – virtuell über die Homepage oder per Telefon. Der Kauf läuft über den Onlinekonfigurator von Tesla. Der Besuch einer offiziellen Tesla-Niederlassung ist quasi nicht notwendig.

Wie beliebt ist Tesla in Deutschland und MV?

Immer mehr Autofahrer und -fahrerinnen steigen auf E-Antrieb um. Davon profitiert auch Tesla. Bundesweit sind dem Bundesstatistikamt zufolge derzeit rund 34 400 Fahrzeuge dieser Marke zugelassen – mehr als dreimal so viele wie noch im Jahr 2019. Laut aktuellen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) wurden in Deutschland im März diesen Jahres 3703 Tesla neu zugelassen. Zum Vergleich: Im gleichen Monat wurden insgesamt 30 101 reine Elektroautos neu zugelassen. Das zulassungsstärkste Modell in diesem Segment im März 2021 war Teslas Model 3.

6371 rein batteriebetriebene E-Autos sind Stand Januar 2021 in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Die letzte valide Zahl zu Tesla in MV stammt aus dem Jahr 2019. Damals waren 76 Exemplare dieser Marke im Nordosten zugelassen.

Im bundesweiten Bestand der Pkw mit rein elektrischem Antrieb hat VW im Jahr 2020 mit 20,2 Prozent den größten Anteil vor Renault (18,1 %), Smart (11,6 %) und Tesla (11,1 %).

Wo bekomme ich einen Tesla?

Mit dem Pop-up-Store betritt Tesla Neuland, denn in MV ist der Autobauer bislang nicht mit eigenen Geschäften vertreten. Wer beim Kauf nicht allein auf den Onlinekonfigurator setzen will, muss über die Landesgrenze zu den nächstgelegenen Tesla-Center in Hamburg oder Berlin. Dass Tesla in MV solche Center eröffnet, ist unwahrscheinlich, denn Elon Musk hatte angekündigt, E-Autos vermehrt übers Internet verkaufen zu wollen.

Je nach Modell und Akkukapazität werden für einen Tesla-Neuwagen Preise ab 43 000 Euro aufgerufen. Immerhin: Den Kauf eines reinen Stromers fördern Bund und Hersteller mit der Innovationsprämie. Bis zu 9000 Euro sind möglich.

Das Corona-Jahr 2020 war für Tesla übrigens ein Erfolg: Der Autohersteller steigerte seinen Absatz und wies mit 1,75 Milliarden Euro erstmals überhaupt einen Gewinn aus. Er stammt überwiegend noch aus dem Verkauf von CO2-Zertifikaten.

Wie kann ich Tesla testen?

Der Autobauer selbst ermöglicht kostenlose Probefahrten, die Interessierte online direkt beim Konzern buchen können. Alternativ bietet sich Carsharing oder ein Leihwagen an. Problem: Anbieter, die Tesla in der Flotte haben, muss man in MV mit der Lupe suchen.

Dritte Möglichkeit: Auto-Abos. Gerade erst ist das Handelshaus Tchibo in den boomenden Markt eingestiegen. Seit dem 6. April bietet es in Kooperation mit like2drive neben dem Fiat 500E ICON auch Teslas Model 3 an. Kunden können ihr Wunschfahrzeug online auf tchibo.de/like2drive buchen. Die Übergabe der abonnierten Autos findet an einem von bundesweit sechs Standorten statt. Kostenpunkt für den Tesla: 777 Euro pro Monat, inklusive Vollkasko-Versicherung und Überführungskosten. Das Abo läuft wahlweise über 12 oder 24 Monate und beinhaltet 10 000 Kilometer pro Jahr.

Wo finde ich Tesla-Ladestellen in MV?

Das Ladestationsnetzwerk von Tesla weist hierzulande nur wenige Standorte aus: Die sogenannten Supercharger können laut Konzern-Homepage in Wittenberg, Wismar, Rostock, Gützkow und am Pommerndreieck Süderholz angezapft werden. Darüber hinaus hat Tesla mit Hotels, Resorts, Restaurants und anderen Anlaufstellen im Land Partnerschaften, ums Laden an populären Zielorten zu ermöglichen. Eine Karte dieser Orte gibt es online auf www.tesla.com/de_DE/destination-charging.

Welche Rolle spielt Tesla für die Wirtschaft in MV?

Als Teslas Ansiedlungspläne bei Berlin bekannt wurden, hat das auch in MV Hoffnungen geweckt. Zum Beispiel die, dass Tesla eine regionale Zuliefererstruktur aufbauen könnte. Potenzielle Partner gäbe es in MV, etwa die Firma Webasto, die auch einen Standort in Neubrandenburg hat und auf Dächer und Heizsysteme spezialisiert ist. Doch selbst wenn hiesige Unternehmen nicht unmittelbar mit Tesla ins Geschäft kommen sollten, hofft die Wirtschaft, dass das neue Werk Bewegung in den E-Mobil-Markt bringt.

Rostock könnte für Tesla auch als Umschlagplatz interessant sein. Die Autolink Germany GmbH hat große Flächen im Hafen gepachtet, will dort Autos, Lastwagen und Maschinen in einem neuen Ro-ro-Terminal umschlagen. Das neue Tesla-Werk in Berlin Grünheide zählt zu den möglichen Kunden.

Auch auf den Arbeitsmarkt MV streckt Tesla die Fühler aus: für „den Ausbau seiner Automotive Service-Center“ hat das Unternehmen Stellen im bereich Kfz-Mechatronik und Serviceleitung im Raum Rostock ausgeschrieben.

Von Antje Bernstein