Tessin: Autofahrer gerät in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Tessin

Ein 56-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Mann sei auf der L18 bei Tessin ( Landkreis Rostock) mit seinem Wagen aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der 56-jährige Autofahrer sei in seinem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Er habe schwere Verletzungen erlitten und sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 60-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos sei zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden. Die L18 sei in Höhe Neu Gramstorf ( Landkreis Rostock) für die Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt worden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 19 000 Euro.

Anzeige

Von dpa/lno/RND