Rostock

Mehr als 1200 Jungen und Mädchen feierten zusammen mit ihren Liebsten in den Festsälen und Kirchenhäusern der Hansestadt und des Landkreises Rostock den Schritt ins Erwachsensein. Sie allein standen auf der Bühne oder beim Gottesdienst vor dem Altar mit schicken Kleidern und Anzügen an diesen besonderen Tagen im Mittelpunkt.

Mit pochendem Herzen taten sie den symbolischen Schritt und wurden so in die große Welt des Erwachsenseins geführt. Die gefühlt kürzlich noch so kleinen Töchter und Söhne scheinen jetzt groß und erwachsen und im Publikum wurde bestimmt die ein oder andere Träne des Stolzes weggedrückt. Bei allen Zeremonien dürfte und sollte aber die Freude, trotz aller Wehmut, überwogen haben. Die Ostsee-Zeitung gratuliert allen Jugendlichen, Eltern und Großeltern recht herzlich.

Alle Bilder der Jugendweihe & Konfirmation der Rostocker Umgebung:

Zur Galerie Bilder von Jugendweihe und Konfirmation 2019 im Rostocker Umland

oz