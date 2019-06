Tessin

Weiße Rosen mit schwarzer Schleife am Eingangtor zum Tessiner Südsee. Ein letzter Gruß an das zehnjährige Mädchen, das hier am Nachmittag des 3. Juni im Freibad ertrunken ist. „Wir sind fassungslos, geschockt, unendlich traurig“, beschreibt Bürgermeisterin Susanne Dräger die Gefühle der Tessiner. „Unser ganzes Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie“, sagt Dräger.

Kerze am leeren Platz der Viertklässlerin

Das Kind besuchte die vierte Klasse der regionalen Grundschule. Ihre Mitschüler waren gestern früh nicht allein. „Die Klassenleiterin ist vom Unterricht ausgeplant, kümmert sich nur um ihre Schüler“, sagt Schulleiter Ulrich Ziolkowski. Am leeren Platz der Viertklässlerin wurde eine Kerze angezündet. Der Pastor der Tessiner Kirchgemeinde, Sebastian Gunkel, ist in die Schule gekommen, spendet Trost, steht Kindern und Lehrern zu Seite, redet mit ihnen.

Der geplante Lesewettbewerb an der Grundschule wurde abgesagt. „In den Klassen 1 bis 3 versuchen wir in Stuhlkreisen, das Geschehen zu erklären, das Thema Leben und Tod zu besprechen“, berichtet der Schulleiter. Unterricht sei an diesem Tag zweitrangig. „Wichtig ist, auf die Emotionen der Kinder zu reagieren, mit ihnen zu reden, beim Verarbeiten des traurigen Unfalls zu helfen“, erklärt Ziolkowski.

Belegschaft des Freibades geschockt

Einige Meter weiter, im Wellnesscenter der Stadt, sitzen die Beschäftigten der Tessiner Freizeiteinrichtungen zusammen. Die große Betroffenheit der Mitarbeiter ist spürbar. „Wir sind alle geschockt“, sagt Tom Heller, „können es nicht begreifen.“ Auch wenn Rettungsschwimmer auf so eine schreckliche Situation, den Tod eines Badegastes, vorbereitet würden, „wenn es dann wirklich passiert, ist es nicht fassbar“.

Erst am vergangenen Sonnabend war das Tessiner Naturbad mit einem großen Kinderfest eröffnet worden. Zwei Tage später, am Montag kamen dann etwa 100 Besucher, um sich bei 31 Grad Lufttemperatur im 21 Grad warmen Südsee-Wasser abzukühlen. Die Temperaturangaben vom Unglückstag sind gestern noch angeschrieben. Doch das Freibad bleibt geschlossen. „Wir haben die Entscheidung den Mitarbeitern überlassen“, erklärt die Bürgermeisterin. Das Team müsse sich sammeln, den Unglücksfall aufarbeiten, ob bei der Arbeit oder zunächst in Gesprächen.

Bürgermeisterin: Rettungskette hat gut funktioniert

Zum Zeitpunkt des tragischen Badeunfalls waren nach Auskunft der Belegschaft noch etwa 80 Gäste am See. Der Rettungsschwimmer sei darauf hingewiesen worden, das Hilfe benötigt würde, bestätigt Tom Heller, Leiter der Freizeiteinrichtungen. Daraufhin habe er das leblose Kind aus dem Wasser geborgen und sofort mit der Reanimation begonnen. Notarzt und Rettungssanitäter wurden verständigt und waren sehr schnell zur Stelle. „Wir haben unser Möglichstes getan, die Rettungskette hat gut funktioniert“, betont Bürgermeisterin Dräger, die selbst gleich zum Unglücksort geeilt war. Die Besucher wurden gebeten das Gelände des Südsees zu verlassen.

Das zunächst wiederbelebte Kind wurde per Hubschrauber ins Krankenhaus nach Rostock geflogen, wo es dann verstorben ist. Ein Seelsorger der Polizei kümmerte sich um die herbeigerufenen Eltern und den Bademeister. Auch der Mitarbeiter des Naturbades sei dann nach Hause begleitet worden.

Schwimmunterricht an Schule scheitert am Personal

Die Zehnjährige hatte keinen offiziellen Schwimmnachweis. „Die ganze Klasse hatten keinen Schwimmunterricht“, sagt Schulleiter Ziolkowski. Trotz guter Voraussetzungen mit dem Südsee vor der Tür, scheitere der Schwimmunterricht am Lehrpersonal. Ein Rettungsschwimmer in der Badeanstalt allein dürfe kein Schulschwimmen geben. „Es muss ein Schwimmpädagoge dabei sein und den haben wir nicht“, erklärt Ziolkowski. Die Tessiner Schule sei, wie viele andere auch, da auf die Hilfe von Nachbarschulen angewiesen.

Für Privatinteressenten wie auch für Kita-Kinder bieten die Bademeister im Naturbad Südsee Schwimmunterricht an. „Mittwochs und sonnabends“, sagt Tom Heller, damit Eltern es einrichten können. Für Schulklassen indes sei dies ohne spezielle Lehrkräfte der Schulen nicht zulässig. Heute soll das Freibad wieder geöffnet werden.

Doris Deutsch