Tessiner Bürgermeisterin: "Ich stehe hinter meiner Stadt, ich lebe das"

Tessin

Neues Jahr, neues Glück – auch für Tessin. 2021 war für die neu ernannte Blumenstadt ein Jubiläumsjahr mit 900 Jahren Tessin und 700 Jahren Stadtrechte. Weil aufgrund der Pandemie keine Feierlichkeiten stattfinden konnten, hofft Bürgermeisterin Susanne Dräger, die Festivitäten in diesem Jahr gebührend nachholen zu können.

Das Thema Blume zieht sich durch

Seit 500 Jahren ist Susanne Dräger die erste weibliche Bürgermeisterin der Stadt und nun seit sechs Jahren im Amt. Die zweifache Mutter ist sich der Unterstützung ihrer Familie gewiss. „Ohne den Rückhalt meiner Familie wäre es nicht möglich“, weiß die 42-Jährige, die für 2022 einiges auf dem Zettel hat. Ganz vorne steht ein Projekt mit einem etwas sperrigen Titel: „Tessin, die Innenstadt als attraktiver, multifunktionaler Erlebnisraum unter dem Motto ,blumige Runde inmitten meiner Stadt’“. „Wir wollen als Blumenstadt das Thema Blume immer wieder aufgreifen“, sagt Susanne Dräger.

Neues Leben für die Innenstadt

Was sind die Vorhaben, um die Innenstadt attraktiver zu machen? „Das neue Nahversorgungszentrum liegt etwas außerhalb der Innenstadt. Auch der Edeka hat sich dort angesiedelt und ist damit aus der Innenstadt verschwunden.“ Um die Mitte wieder attraktiv zu machen, hofft Susanne Dräger auf die Ansiedelung von Büro- und Gewerberäumen an den frei gewordenen Stellen. Ansonsten stellt sie die Vorzüge Tessins in den Mittelpunkt der Betrachtungen. „Was macht uns als Stadt aus? Wir haben die schöne Lage am Recknitztal, eine digitale Litfasssäule, vernetzen uns mit anderen und machen auf uns aufmerksam. Unser Ärztenetz ist sehr gut, es gibt viele Freizeitangebote. Wir wünschen uns eine junge, lebendige Stadt“, erklärt die Bürgermeisterin.

Bezahlbare Grundstücke sollen junge Familien anziehen

Um neuen Zuwachs zu generieren ist ein neues Wohngebiet mit 190 Wohneinheiten geplant, in dem neben Einfamilienhäusern auch Doppelhaushälften und Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. „Es gibt eine wahnsinnige Anfrage. Wir planen passend dazu den Ausbau der Infrastruktur. Die Kita wird erweitert, um unsere jungen Familien zu unterstützen. Zu 80 bis 90 Prozent möchten wir junge Familien anziehen und versuchen daher, die Grundstückspreise moderat zu halten, damit es noch finanzierbar ist. Wir möchten eine neue Heimat für die Kinder schaffen und die Zukunft hier behalten. In Tessin wurde viel saniert und neu gemacht, damit die Stadt sich attraktiver zeigt. Zum 100-jährigen Jubiläum der Feuerwehr wird ebenfalls investiert. „Die Kapazitäten sind nicht ausreichend, wir werden den Feuerwehrcampus neu gestalten.“

„Die Menschen sind hungrig“

Auch im kulinarischen Bereich hat die Blumenstadt dazugewonnen. „In punkto Gastronomie sind wir froh, im Bahnhof, den wir das dritte Tor zur Stadt nennen, einen Pächter zu haben, der die Zeiten überstanden hat. Die Menschen sind hungrig. Das Angebot wird gut angenommen und es gibt auch Unterkünfte im Bahnhof. Wir haben schon letztes Jahr viele Urlauber begrüßen dürfen, auch viele Menschen aus der Region.“ Der Campingplatz habe sich besonders gut entwickelt. Entwicklung ist für Susanne Dräger ein wesentlicher Punkt, vor allem die Einwohner betreffend. Seit ihres Amtsbeginns 2016 ist die Einwohneranzahl von 3900 auf 4200 gestiegen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Ich stehe hinter meiner Stadt – ich lebe das“

„Letztes Jahr hatten wir in Tessin 50 Geburten, insgesamt im Amtsbereich über 70. Und der Trend zum Drittkind ist bei uns eindeutig erkennbar.“ Ein Trend, der die zweifache Mutter erfreut, die sich dank dem Rückhalt ihrer Familie voll und ganz im Amt einbringen kann, und das mit inbrünstiger Leidenschaft. „Ich stehe hinter meiner Stadt. Ich lebe das. Das bin ich so, wie ich bin. Ich sehe die ersten sieben Jahre als Probezeit und die Leute können gucken, ist sie die Richtige als Stadtoberhaupt. Unsere Pastorin ist auch eine Frau. Wir setzen auf Frauenpower und sind dabei mit Kopf und Herz.“

Von Anja von Semenow