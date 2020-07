Weniger Verkehr, weniger Abgase: Im Kampf gegen die Klimaprobleme will Rostock mehr Menschen zum Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen bewegen. Wie das gelingen kann, will die Hansestadt in Kürze testen: An vier Tagen wird der Nahverkehr kostenlos für alle sein. Auch andere Städte denken über das Thema nach.