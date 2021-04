Warnemünde

Es wäre doch eine schöne Vorstellung, sagt Alfred Geisler. „Die Leute kommen am Warnemünder Bahnhof oder am Fähranleger an, machen einen Test und steigen anschließend 15 Minuten ins Riesenrad. Danach haben sie dann bereits ihr Testergebnis und können beruhigt durch Warnemünde tingeln.“ Unlängst bot die Schausteller-Familie ihre Dienste dem Ortsbeirat an. Dieser leitete das Gesuch an die Stadt weiter. Doch diese wolle vorerst keine weiteren Aufträge für Testzentren vergeben.

„Wir hätten das in kürzester Zeit umsetzen können“, sagt Alfred Geisler. Das Oberhaupt der Schausteller-Familie, die am Warnemünder Bahnhof das Hanserad betreibt, wolle der Pandemie entgegentreten, helfen und sich und seine knapp zehn Mitarbeiter natürlich beschäftigen. „Neben dem Riesenrad am Bahnhof könnten wir Testzentren an den Ortseingängen realisieren.“ Dies sei etwa per Drive-in-Verfahren möglich.

Vorbild Pinneberg?

„Wir Schausteller sind das letzte Licht“, sagt Geisler etwas resigniert. Er verweist etwa auf die Kleinstadt Pinneberg bei Hamburg. Eine dortige Drive-In-Station wird von Schaustellern betrieben. „Doch wie ich aus dem Gesundheitsamt erfahren habe, braucht man uns hier für sowas nicht.“

Die Stadt bestätigt: Weitere Aufträge werden derzeit nicht vergeben. „Jede Kommune kooperiert mit einem Partner“, heißt es aus der Pressestelle. Dies ist im Falle der Hansestadt Rostock die Bürgerschnelltest Gbr von Geschäftsführer Frank Holle. Dieser leitet eigentlich die Eventagentur Goliath Show & Promotion, hat mit der Gbr und der Stadt als Auftraggeber aber ein gänzlich neues Betätigungsfeld gefunden. Auch Alfred Geisler verfolgt dieses Ziel: „Überall versucht man was zu machen und der Entwicklung entgegenzutreten.“

Neuer Test-Container in Warnemünde Die Bürgerschnelltest Gbr hat am Freitag auf dem Warnemünder Kirchenplatz einen neuen Testcontainer aufgestellt. Dieser wird ab Samstag, den 17. April um 10 Uhr in Betrieb genommen. „Dort sind fortan Antigen-Schnelltests von Montag bis Samstag in der Zeit von 10 bis 17 Uhr kostenfrei möglich“, sagt Frank Holle, Geschäftsführer der Gbr. Über die Internetseite www.test-rostock.de könne man sich einen Termin besorgen. Nach der Durchführung erhält man das Ergebnis dann per Email. Bei spontanen Tests müsse man hingegen eine 15-minütige Wartezeit in Kauf nehmen. Ob im Rahmen der anstehenden Tourismussaison weitere Teststationen in Warnemünde errichtet werden, hänge von den jeweiligen Verordnungen ab, sagt Frank Holle. Die Bürgerschnelltest Gbr hat nach Angaben ihres Geschäftsführers innerhalb von 14 Tagen zehn Testzentren im Rostocker Stadtgebiet aufgestellt.

Test-Anreiz durch Riesenrad

Ob es noch Hoffnung für ihn gibt? Die Stadt vermittelt: „Wir freuen uns über alle weiteren Vorschläge zur Unterstützung der Teststrategie.“ Und Alfred Geisler sei jederzeit zur Kooperation bereit. Denn nach seiner Meinung sei die Strategie der Regierung falsch. „Es heißt immer nur Lockdown, Lockdown, Lockdown.“ Es könne doch nicht das einzige Mittel sein, alle Menschen einzusperren, statt sie mit möglichst vielen Testmöglichkeiten abzusichern. „Im Privaten werden sich die Menschen treffen und das kann man dann nicht kontrollieren“, sagt er.

Eine Riesenrad-Fahrt könne darüber hinaus einen wirklichen Anreiz bieten, sich testen zu lassen. Das Hanserad der Schausteller-Familie befindet sich seit Juli letzten Jahres unweit des Warnemünder Bahnhofes. Erst vor kurzem hat die Wiro den Geislers gestattet, das Riesend vorläufig bis 30. Juni dort stehen lassen zu können.

Von Moritz Naumann