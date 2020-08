Es war ein ungewohntes Bild im Rostocker Ostseebad. Denn über zwei Wochen bot Burkhard Welz einen neuen Transportservice an. Mit der Rikscha chauffierte er Anwohner und Urlauber von A nach B. Gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG erzählt er, wie das Angebot angenommen wurde und warum es gar nicht so einfach ist, im Ostseebad ein Freilufttaxi anzubieten.

Transport einmal anders - Testlauf beendet: So lief es mit der Rikscha durch Warnemünde

