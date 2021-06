Testzentren in Warnemünde aufgestockt: 2500 Tests pro Tag möglich

Warnemünde

Ein Hotel-, Restaurant- oder gar Schwimmbadausflug muss zum Saisonstart in Warnemünde gut geplant sein, schließlich erfordern viele Aktivitäten einen negativen Corona-Test. Pünktlich bevor das Rostocker Ostseebad nun auch wieder Gäste aus anderen Bundesländern empfangen darf, hat die Tourismuszentrale in Kooperation mit der Bürgerschnelltest Gbr die Rahmenbedingungen geschaffen, um der Nachfrage nach Tests gerecht zu werden.

„Wir freuen uns darauf, nach sieben Monaten endlich wieder Gäste empfangen zu dürfen. Die mittlerweile vier Testzentren in den Seebädern schaffen die Grundlage für einen sicheren Urlaub bei uns. Mein Dank gilt an dieser Stelle der Bürgerschnelltest GbR, die zügig und zielführend die entsprechenden Kapazitäten geschaffen hat.“, so Tourismusdirektor Matthias Fromm.

2500 Tests pro Tag

In Warnemünde stehen Besuchern und Anwohnern Testzentren am Kirchenplatz, auf dem Leuchtturmvorplatz sowie auf der Promenade, zwischen dem Aja-Resort und dem Hotel Neptun zur Verfügung. In Markgrafenheide wurde außerdem ein Testzentrum auf dem Campingplatz errichtet. Damit können allein in Rostocks Ostseebädern 2500 Tests pro Tag durchgeführt werden.

„Mit den zwei neuen Testzentren sind wir in der Lage, deutlich mehr Tests durchzuführen und damit der steigenden Nachfrage von Urlaubern, aber auch Einheimischen gerecht zu werden. Unser geschultes Personal kann pro Einrichtung mehr als 600 Tests pro Tag abnehmen“, betont Frank Holle, Geschäftsführer der ausführenden Bürgertest GbR.

Jeden Tag erreichbar

Man benötige eine Anmeldung unter www.buergertest-rostock.de, um sich testen zu lassen. Ist der Termin gebucht und der Test erfolgt, erhalten die getesteten Personen innerhalb kurzer Zeit eine Mail mit dem Ergebnis. Das Testzentrum am Leuchtturm ist täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet, die Zentren auf dem Kirchenplatz, beim Hotel Neptun und in Markgrafenheide sind jeden Tag von 10 bis 16 Uhr erreichbar.

Insgesamt zwölf Testzentren betreibt die Bürgerschnelltest Gbr in und um Rostock und kann damit täglich bis zu 5000 Tests durchführen. Neben den kostenfreien Testalternativen bieten auch die Mühlen- und Detharding-Apotheke Corona-Schnelltests in Warnemünde an. Laut aktueller Verordnung ist eine Anreise nach MV nur mit negativem Corona-Test möglich. Für Aktivitäten in geschlossenen Räumen wird alle 72 Stunden ein Negativtest verlangt.

Von Moritz Naumann