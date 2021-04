Warnemünde

Der anstehende Lockdown und die Verordnungen rund um die Corona-Pandemie stellen die Unternehmer im ganzen Land vor große Herausforderungen. In Warnemünde schlägt man nun Alarm. Denn in lediglich zwei Apotheken werden derzeit Schnelltests für die Einwohner angeboten. „Zu wenig“, sagt Florian Plümer, Leiter der Mühlenapotheke. Gemeinsam mit Steve Zimmermann von der Samba-Cocktailbar und Jens Kunze von der Boutique Adenauer und Co. wollen sie an sieben Tagen die Woche Tests in Warnemünde ermöglichen.

„Derzeit schaffen wir es, etwa 100 Leute am Tag zu testen“, sagt Florian Plümer. Er betreibt eine von zwei Apotheken in Warnemünde, die derzeit Schnelltests anbieten. Das Problem: Enge Zeitfenster und eine deutlich größere Nachfrage. „Wir können momentan kaum reagieren. Unsere Apotheke ist nicht groß und eigentlich muss man für die Tests separate Räumlichkeiten bieten.“

Apotheke wird überrannt

Aktuell bietet die Mühlenapotheke Tests innerhalb von zwei Zeitfenstern: Zwischen 8.30 und 10 Uhr und zwischen 13.30 und 15 Uhr. „Anfangs haben wir Testtermine online vergeben. Innerhalb von kürzester Zeit waren sämtliche Termine ausgebucht. Wir wurden regelrecht überrannt und konnten trotzdem die Nachfrage nicht entsprechend decken. Und da auch nicht jeder so digital versiert ist, mussten wir uns die Testmöglichkeiten erweitern. Aktuell quetschen wir auch spontane Gesuche mit rein.“

Problematisch erweisen sich derzeit auch noch die Bestellmodalitäten für die Testkits. „Die Transportsysteme sind überlastet. Wenn ich heute bestelle, erhalte ich erst eine Woche später die nötige Ration“, sagt Plümer. Dabei sei vorausschauendes Handeln gefragt, denn auch für den Apotheker sei es nicht einfach, abzuschätzen, wie viele er wirklich benötigt. „In der Regel bestelle ich 1000 bis 2000 Stück.“

Neidisch auf Kühlungsborn

Etwas neidisch schielen die Unternehmer nach Kühlungsborn, wo in Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) im April eine Drive-in-Zentrale für Covid-19-Antigen-Schnelltests in Betrieb genommen wurde. Hier sind 1000 Tests am Tag möglich. „Vorbildlich“, meint Plümer. Warnemünde werde in Rostock etwas vernachlässigt. Man sorgt sich vor allem mit Blick auf den anstehenden Sommer. „Denn wenn wir hier jetzt schon an Grenzen stoßen – wie wird das erst, wenn die Touristen kommen?“ Es brauche also Pläne und Lösungen.

„Wir waren mit den Hunden spazieren, als uns die Idee kam, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Jens Kunze, Boutique-Chef von Adenauer und Co. an der Warnemünder Promenade. „Meine Cocktailbar in der Seestraße ist seit November geschlossen, hier bieten sich optimale Bedingungen, Tests zu ermöglichen“, sagt Steve Zimmermann von der Samba-Cocktailbar.

Eine Außenstelle für die Apotheke

Aktuell befinden sich zwei seiner Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein Testzentrum in seiner Bar bietet die Möglichkeit, diese wieder zu beschäftigen. Und mehr noch: „Ich werde vier Leute für dieses Unterfangen einstellen“, sagt Plümer. Das Testzentrum in der Samba-Cocktailbar soll dann als Außenstelle der Apotheke fungieren. „Ich kann das Personal entsprechend schulen“, sagt Plümer. Statt der derzeit 100 Tests pro Tag, könne man dann womöglich 400 oder sogar mehr ermöglichen.

Zimmermann sei es gewohnt, an sieben Tagen die Woche zu arbeiten. „Wir können durchgängig Tests in der Seestraße, einem Hot Spot in Warnemünde, ermöglichen“, sagt der Cocktailbar-Besitzer. Das biete für die dort ansässigen Unternehmen einen ungeheuren Mehrwert, weiß Jens Kunze. „Wenn Kunden in meinen Laden kommen wollen, aber keinen Test vorweisen können, kann ich sie einfach ein paar Meter weiter in die Cocktailbar schicken, wo sie sich testen lassen können.“

Ergebnisse per App?

Wie die Menschen dann ihre Ergebnisse erhalten sollen? Man prüfe digitale Möglichkeiten, einer App-Lösung, sagt Plümer. Die Schwierigkeit dabei bestehe derzeit noch im Umgang mit den persönlichen Gesundheitsdaten. Aktuell gehen die Unternehmer noch davon aus, dass eine 15-minütige Wartezeit vorerst nicht vermeidbar sein wird. Ab wann das Angebot startet, sei derzeit auch noch nicht völlig klar. „Ab Montag werde ich meinen Laden erstmal wieder schließen“, sagt Jens Kunze. Alle drei hoffen auf einen kurzen Lockdown und baldige Normalität. „Dafür wollen wir dann auch etwas beitragen“, sagt Plümer.

Von Moritz Naumann