Testzentrum nun auch beim Möbelhaus in Bentwisch

Bentwisch

Der Logistikexperte Kloepfel Operations hat jetzt ein Testzentrum auf dem Kundenparkplatz von Möbel Höffner in Bentwisch eröffnet. Das Testzentrum an der Hansestraße 28 ist Montag bis Samstag von 10 Uhr bis 19 Uhr für jedermann geöffnet. Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland können sich hier mindestens einmal in der Woche mit einem Schnelltest kostenlos testen lassen.

Wer sich testen lassen möchte, kann vorab unter www.coronatest-eu.com einen Termin im Fünf-Minuten-Takt buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen. Das Testverfahren dauert zwei Minuten. Um die Testergebnisse korrekt zuzuordnen, müssen sich die Testpersonen mit ihrem Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Nach dem Test verlässt die Testperson die Teststation und bekommt das Ergebnis etwa 15 Minuten danach per Mail. Wird jemand positiv getestet, muss die Person einen PCR-Test durchführen lassen.

Das neue Testzentrum soll den Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Einkaufserlebnis ermöglichen. Jeder mit einem negativen Testergebnis bekommt einen Tagespass und kann das Haus besuchen. Selbstverständlich gelten dabei nach wie vor die Hygiene- und Abstandsregeln.

Von OZ