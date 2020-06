Teterow

Die Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-Cov-2 ist mittlerweile zu einem globalen Wettrennen geworden. Weit mehr als 100 Forscherteams weltweit bemühen sich aktuell um eine schützende Substanz. Doch welche Eigenschaften muss ein solches Mittel haben und was ist bei dessen Entwicklung zu beachten? Wissenschaftler des Biotechnologie-Unternehmens Miltenyi Biotec in Teterow haben einen Test entwickelt, der bei der Erprobung von Corona-Impfstoffen helfen soll.

Teile des Erregers werden nachgebaut

Bereits Anfang März hat das Team um Dr. Olaf Brauns, Gruppenleiter in der Abteilung für Forschung und Entwicklung von Peptiden, damit begonnen das Coronavirus zu untersuchen. Dabei verzichten die Wissenschaftler gänzlich darauf, mit infiziertem Blut oder mit dem Erreger selbst zu arbeiten. „Anhand neuster Erkenntnisse bauen wir bestimmte Bestandteile des Virus legosteinartig nach“, veranschaulicht Brauns.

Erforderlich sind dazu Aminosäuren – kleinste Bausteine des Lebens – die in einer ganz bestimmten Reihenfolge miteinander verbunden werden. Dies geschieht in einem Syntheseautomaten, wo die einzelnen Aminosäuren nacheinander zu sogenannten Peptiden zusammengefügt und gewaschen werden. Das Resultat dieses Prozesses: ein Pulver, das aus bis zu 200 dieser einzelnen Peptide besteht und jeweils einen genau definierten Teil des Virus nachbildet. „Wir legen damit eine Grundlage und geben Forschern quasi ein Mittel in die Hand, das sie auf dem Weg zur Impfstoffentwicklung benötigen“, erklärt der Chemiker.

Wichtige Erkenntnisse für Impfstoffherstellung

Dieses Produkt versetze Forscher in die Lage, Blutproben von Corona-Patienten detailliert zu analysieren. Dadurch wiederum könne nachvollzogen werden, ob bereits eine Corona-Infektion stattgefunden habe und sich eine Immunität gegen das Virus gebildet hat oder nicht. „Die Immunität wird durch sogenannte T-Zellen erreicht, die wir nun identifizieren können“, meint Brauns.

Eine Untersuchung dieser Zellen ermögliche unter anderem wichtige Erkenntnisse darüber, wie lange eine Immunisierung im Körper anhalte. Derzeit sei nämlich unklar, über welchen Zeitraum hinweg Corona vom immunologischen Gedächtnis als Erreger erkannt werde. Im Falle einer herkömmlichen Grippe beträgt diese in etwa ein Jahr. „Relevant ist es, nicht nur einen Impfstoff herzustellen, sondern ihn so zu designen, dass er effizient wirkt und die körpereigene Abwehr auf gleiche Weise stimuliert wie das Virus selbst.“

Test von 10 000 Blutproben

In ihren Laboren können die Teterower gleichzeitig bis zu 192 der Peptide in Pulverform herstellen. Dies sei vor allem deshalb möglich, weil die Wissenschaftler schnell auf die Corona-Pandemie reagiert und ihre Produktion umgestellt haben. „Das hat uns in der Anfangsphase viele Wochenenden gekostet“, erinnert sich Brauns.

Miltenyi Biotec 1989 wurde das Biotechnologie-Unternehmen Miltenyi Biotec in Bergisch Gladbach gegründet. 2002 eröffnete schließlich die Produktionsstätte in Teterow. Heute sind dort über 400 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere 70 Stellen im chemisch technischen Bereich sind derzeit noch offen. Miltenyi Biotec entwickelt und produziert Produkte für die biomedizinische Forschung und klinische Anwendungen in der Zell- und Gentherapie. Mehr als 20 000 Produkte des Unternehmens sind weltweit erhältlich.

Abnehmer sind unter anderem Uni-Kliniken, Forschungszentren und große Institute aus aller Welt. „Wir stellen unser Produkt jedem zur Verfügung“, betont der Chemiker. Mit Hilfe eines einzelnen Fläschchens sei man in der Lage, knapp 10 000 Blutproben zu analysieren. „Es braucht nur winzige Mengen, um das menschliche Immunsystem zu aktivieren.“

Und wenn das Virus mutiert?

Doch ist dieses Mittel auch dann aussagekräftig, wenn Teile dessen mutieren? „Wir haben unsere Produkte so ausgelegt, dass sehr viele unterschiedliche Merkmale des Virus enthalten sind“, meint der Chemiker. Sollten sich einzelne Bestandteile des Erregers verändern, gäbe es also ausreichend andere Merkmale, an denen er vom Immunsystem erkannt werden kann. „Wir haben viele strukturgebende Bereiche des Virus nachgebaut. Sollten mögliche Mutationen so umfangreich sein, dass davon auch diese Bereiche betroffen sind, wäre es kein Coronavirus mehr“, sagt Brauns. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Mittel über einen langen Zeitraum hinweg funktioniert, sei somit sehr hoch. „Einen Königsweg gibt es sowieso nicht. Wir brauchen das Produkt, um zu sehen, wie ein möglicher Impfstoff beschaffen sein muss.“

Von Susanne Gidzinski