Teure Lebensmittel in MV: Ist Gärtnern zur Selbstversorgung eine günstigere Alternative?

Ob Erdbeeren, Tomaten, Äpfel oder Kartoffeln – die meisten biologischen Supermarktprodukte können auch im eigenen Garten angepflanzt werden. Das ist nicht nur nachhaltiger, sondern schmeckt auch besser. Und gerade bei den gestiegenen Lebensmittelkosten kann das auch deutlich billiger sein.

„Prinzipiell geht alles im eigenen Garten und Selbstversorgung kann jeder“, ermutigt Katrin Tarlatt zur eigenen Ernte. Die 43-jährige Vorsitzende des Kleingartenvereins „Rostocker Greif“ ist seit 2017 stolze Gartenbesitzerin und baut selbst Obstbäume, Beeren, Möhren, Erdbeeren und Kartoffeln an.

Selbstversorgung statt Supermarkt – geht das?

Gerade durch die andauernden Produktengpässe im Supermarkt könnte Selbstversorgung zum Trend werden, meint Tarlatt. „Außer Pflanzen werden auch teurer.“ Insgesamt eigne sich ein Kleingarten nicht zur kompletten Selbstversorgung. „Für die eine oder andere Mahlzeit oder einen gewissen Zeitraum reicht es aus. Zur vollständigen Selbstversorgung bräuchte man aber eher zwei Gärten bis hin zu einem ganzen Acker“, sagt Tarlatt.

Auch Bernd Weichmann, Vorsitzender des Kleingärtnervereins „Weiße Rose“ in der Rostocker Südstadt, bremst zu hohe Erwartungen: „Selbstversorgung ist sehr zeitaufwendig und es sind genügend Supermärkte vorhanden“, sagt er. Die Philosophie seines Vereins sei es, naturnah zu gärtnern, was jedoch wenig Ertrag einbringt: „Man kann sich nicht im Umfang von einem Jahr selbst mit seiner eigenen Gartenernte versorgen, die Abhängigkeit vom Supermarkt bleibt schon bestehen“, sagt er.

Der Fokus liege bei der Ernte aber darauf, das eigene Obst dem teuren Obst vorzuziehen, weil es besser schmeckt. Auch wenn gärtnerische Selbstversorgung ein sehr zeitintensives Unterfangen ist, schätzt Weichmann, dass man so auf Dauer die Ausgaben senken könnte.

Lässt sich mit Selbstversorgung bares Geld sparen?

Katrin Tarlatt erklärt, dass es ganz auf die Pflanze ankommt und das Sparpotenzial unterschiedlich ausfallen kann. Bei Obstsalaten mit ungefähr fünf verschiedenen Obstsorten kann man im Supermarkt schon mal schnell die Zehn-Euro-Marke knacken – und dann hält der auch nicht lange. „Wenn ich die Erdbeeren und Früchte aus meinem Garten in einem Obstsalat verarbeite, ist der auch nach vier Tagen noch frisch“, gibt Katrin Tarlatt zu bedenken.

Katrin Tarlatt (43) mit Dalmatiner Samy in ihrem Garten. Quelle: Dietmar Lilienthal

Bei den Preisen für Pflanzkartoffeln im Supermarkt war sie geschockt, berichtet sie: „Da hole ich mir lieber Speisekartoffeln und lasse sie in meinem Garten keimen – das ist günstiger.“ Auch bei Möhren, Gurken und Radieschen lässt sich aus eigener Gartenernte im Vergleich zum Supermarkt deutlich sparen, sagt sie. Bei teuren Kohlrabi-Pflanzen rechne sich Selbstversorgung beispielsweise eher nicht: Einpflanzung, die Anfahrt und die Wasserversorgung, die in den Gärten auch teurer wird, verursachen zusätzliche Kosten.

Das ist bei Selbstversorgung zu beachten

Katrin Tarlatt gibt Tipps, wie man zu ertragreicher Ernte kommt und sich den Weg zum Supermarkt und dabei auch noch Geld sparen kann: „Möhren sollte man jetzt anbauen, dann sind sie in circa einem Monat gut. Bei dem trockenen Boden gedeihen auch Radieschen und Kartoffeln gut.“ Gerade Kartoffeln seien sehr ergiebig und einfach: „Ich tue die Kartoffeln einfach in die Erde, gieße sie und der Rest macht sich fast von allein. Außerdem sind sie gut lagerbar. Man muss nur die Erntezeit je nach Kartoffelart beachten.“

Katrin Tarlatt gibt zu bedenken, dass man die Zyklen einhalten muss und nicht ganzjährig alles einfach ernten kann. Beispielsweise gibt es Tomaten nur zu bestimmten Zeiten im Jahr und nicht ganzjährig wie im Supermarkt und auch die Erdbeeren reichen für vier Wochen, danach ist Schluss. Aber die Vorfreude auf die köstlichen, selbst angebauten Lebensmittel machen die Wartezeit wett, meint sie.

In Baumärkten kann man schon vorgezüchtete Pflanzen wie Erdbeeren oder Kohlrabi günstig bekommen und dann einfach im eigenen Garten wachsen und gedeihen lassen. Auch ein großer, eigener Kürbis befand sich schon auf ihrem Feld und hat viele köstliche Suppen beschert. „Aber so ein Kürbis nimmt auch viel Platz weg“, gibt Katrin Tarlatt zu bedenken. Auch die Weiterverarbeitung der geernteten Lebensmittel ist für die Selbstversorgung wichtig, denn die müssen eingelegt und eingeweckt, zu Säften oder auch Kompott verarbeitet werden, so Tarlatt weiter.

Bei Gurken, Bohnen und Spargel wird der Aufwand wiederum zu groß: „Für den Gurkenanbau bräuchte ich ein ganzes Gewächshaus“, so Tarlatt. Die Bohnen müssten extra hochgezogen werden und der Spargel muss gestochen werden. „Da ist dann doch der Supermarkt günstiger“, sagt sie. Katrin Tarlatts wohl wichtigste Empfehlung in Sachen Selbstversorgung: Lust darauf haben und sich in Gelassenheit üben.

Selbstversorgung und Tauschkultur als nachhaltige Trends

Auch wenn der Selbstversorgungstrend nicht allumfassend funktioniert, findet dennoch ein nachhaltiges Umdenken statt. Katrin Tarlatt sieht das auch in ihrem Kleingartenverein: „Selbstversorgung im eigenen Garten ist gerade bei jungen Familien ein Trend“, sagt sie. Nicht nur das nachbarschaftlich-familiäre Kleingarten-Flair, bei dem der eine die Birnen erntet und der Gartennachbar sie weiterverarbeitet und einweckt, sondern auch der frische Geschmack, die lange Haltbarkeit der Ernte und das Wissen darum, was drin ist, wird bei der Selbstversorgung sehr geschätzt.

Und wenn es mit der Ernte mal nicht ganz so klappt, ist das im Kleingarten auch kein Problem: „Wir tauschen auch untereinander, zum Beispiel Radieschen gegen Möhren“, so Tarlatt. Langfristig möchte sie eine feste Tauschkultur im Kleingartenverein etablieren, die auch über die Ernte hinausgeht: „Wir wollen dieses Jahr im Vereinsheim verschiedene Dinge nach dem Motto „Gesucht-Gefunden“ anbieten, zum Beispiel auch für Geräte und Spielzeug“, verrät sie die nachhaltige Idee. „Aber da kommen wir sowieso hin, bei den Preisen im Supermarkt“, sagt sie über das Konzept der Tauschkultur.

