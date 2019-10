Marode Rohre, die unter der Wasserlast zusammenbrechen und eine verstopfte Hauptleitung: Das Tierheim in Schlage kämpft derzeit mit einem großen Schaden am Entwässerungsrohrnetz. Marode Leitungen sind abgesackt, das Hauptrohr ist verstopft und das Regenwasser staut sich in den Leitungen. Tierheimleiter Schlösser rechnet mit einem Schaden, der in die Tausende geht. Er bittet um Spenden.