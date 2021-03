Teures Parken in Warnemünde: Laut Parkautomaten ist schon Sommer

Rostock

In Warnemünde ist schon die Sommersaison ausgebrochen – und das ganz ohne Urlauber, ausgebuchte Hotels und warmen Temperaturen. Jedenfalls könnte man dies denken, möchte man sein Auto auf einem öffentliche Stellplatz parken. Die Parkautomaten im Seebad sprechen nämlich eine eigene Sprache. Sie sind schon auf Hauptsaison eingestellt – und verlangen auch Hauptsaison-Preise.

Das ärgert unter anderem einen Rostocker, der nach langer Suche im Ostseebad einen Parkplatz in der Wachtlerstraße gefunden hatte. „In der Seestraße gibt es ja auch keine mehr. Nun frage ich mich aber: Was wird mir für die Parkgebühren geboten? Ich soll zahlen wie in der Hauptsaison, aber in Warnemünde gibt es zurzeit nur den Strand“, sagt er. Die meisten Geschäfte seien geschlossen, Restaurants sowieso, Veranstaltungen wie im Sommer gebe es auch nicht, Rettungstürme seien nicht besetzt.

Osterferien entscheiden über Parkgebühren

Ein Blick in die Parkgebührenverordnung der Hansestadt Rostock gibt dem Autofahrer recht – aber hat auch einen Haken. Die Sommersaison wird in der Verordnung so beschrieben: „Erster Ferientag der Osterferien bis zum letzten Ferientag der Herbstferien in einem deutschen Bundesland.“ Das Ganze gilt täglich in der Zeit von 8 bis 19 Uhr. Entscheidend sind also nicht die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern, sondern die irgendeines anderen Bundeslandes. Doch in welchem Land sind jetzt schon Osterferien. Einfach Antwort: in keinem.

Autofahrer müssen in Warnemünde zum Teil schon jetzt Preise wie im Sommer für das Parken bezahlen. Quelle: Ove Arscholl

Auslöser für die sommerlichen Anzeigen auf den Parkscheinautomaten könnten die Frühjahrsferien der Hamburger sein. Die Hansestadt an der Elbe ist nämlich das einzige Bundesland, das Anfang März offiziell Ferien hat – vom 1. bis zum 12. März. Dafür verzichten die Hamburger auf Ferientage rund um Ostern. Bestätigen konnte diesen verdächtigen Zusammenhang aus dem Rathaus und dem zuständigen Tiefbauamt aber noch niemand.

Teures Parken im Ostseebad 1 Euro kostet das Parken in Warnemünde pro Stunde in der Nebensaison. Das gilt laut Parkgebührenverordnung der Hansestadt Rostock solange, bis das erste Bundesland in Deutschland Osterferien hat. Ab dann gilt die Sommersaison in puncto Parken in Warnmünde. 3 Euro müssen Autofahrer in der Hauptsaison pro Stunden berappen, um in Warnemünde auf einem öffentlichen Parkplatz zu stehen.

Nirgends ist Parken in Rostock teurer als in Warnemünde

Für alle, die in Warnemünde einen Parkschein in der Zone W holen möchten, bedeutet dies nun, dass sie eine Mindestgebühr von einem Euro zahlen müssen. Außerhalb der Sommersaison – es ist schließlich auch immer noch kalendarischer Winter – müssen Autofahrer in der Regel aber nur 50 Cent Mindestgebühr zahlen. Dafür können sie 30 Minuten ihr Auto parken. Sechs Minuten parken kosten 10 Cent. In der Hauptsaison kosten sechs Minuten parken hingegen 30 Cent. Zum Vergleich: In Stadtmitte kostet das Parken ganzjährig zwei Euro pro Stunde, Mindestgebühr ein Euro.

Kurios ist auch die Anzeige auf einem Parkscheinautomaten im Strandweg. Dort nämlich will der Automat vom Autofahrer weniger Geld, als in der Nebensaison verlangt wird. Statt 50 Cent Mindestparkgebühr für die Nebensaison sollen Autofahrer hier nur 30 Cent Mindestparkgebühr zahlen – ein Schnäppchen für Warnemünder Verhältnisse. Überrascht wird der parkwillige Autofahrer dort direkt vor Ort am Automaten: Die digitale Anzeige nämlich weist den günstigeren Preis für ein Parkticket aus, die auf den Automaten gedruckten Anweisungen den teureren, der auch in der Parkgebührenverordnung der Hansestadt steht.

