„Rostock for Future“ - „The snow must go on“: So lief die Klimademo in Rostock

Am Freitagnachmittag hat das Bündnis „Rostock for Future“ zur ersten Klimademo im Jahr 2020 aufgerufen. Etwa 200 Rostocker zogen lautstark durch die Innenstadt. Sie werfen der Bürgerschaft vor, lediglich Symbolpolitik zu betreiben.