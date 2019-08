Rostock

Die Rocker Five Men and Friends, Future-Techno-DJ Mausio, die Musikerin Ella Endlich und viele andere Künstler sind dieses Jahr im Rostocker Theater des Friedens (TdF) zu sehen. Am 23. August startet die neue Saison mit einer großen Party. Bei allen Veranstaltungen legt Geschäftsführerin Sandra Elgeti besonders Wert auf ein buntes Programm.

Als Sandra Elgeti das TdF vor etwa zwei Jahren übernahm, wollte sie in den Räumen nicht nur eine Disco haben. Unterschiedlichsten Künstlern sollte eine Bühne geboten werden. Vor allem wollte sie „ein Haus haben, um Generationen zu vereinen.“ Besonders Leute über 40 freuen sich, dass sie sich wieder etwas schick machen und ausgehen können, so Elgeti.

„So etwas gibt es noch nicht in Rostock “

Neben den „gewöhnlichen“ Partys gibt es beispielsweise: Livemusik, Theatervorstellungen oder einen Comedyklub. Eine „Herzensveranstaltung“ sei für Elgeti der Mitmachchor „ Rostock singt“ (Rosi). „ Gregor Siegmund von Rosi war einer der Ersten, der mit einem tollen Konzept auf mich zugekommen ist“, erzählt Elgeti. Das Konzept ist recht einfach und beliebt: Unter Anleitung einer Band können die Besucher Lieder aus unterschiedlichen Zeiten mitsingen.

Monatlich soll es im TdF ein Varietétheater geben. Das wäre laut der ehemaligen Kabarettistin einzigartig in Rostock. Tanz, Akrobatik oder Zauberei – alles sei an einem Abend möglich. Auf der Bühne sollen immer unterschiedliche Künstler auftreten. Das Varieté war in den goldenen Zwanzigern besonders beliebt. Laut Elgeti sei es in anderen Großstädten wieder stark in Mode. Sie sei gespannt, wie es bei den Rostockern ankommen wird.

„Ich bin immer offen für neue Ideen. Man muss manchmal auch etwas wagen“, sagt die ehemalige Lehrerin. Deshalb versucht sie auch, etwas ungewohnten Konzepten für Veranstaltungen eine Chance zu geben. Trotzdem sei ihr wichtig, dass alles gut und professionell funktioniert. „Wir verkaufen ja auch eine gewisse Wertigkeit“, erklärt Elgeti. Als ehemalige Unterhalterin beim Kabarett Rohrstock hat sie eine gewisse Bühnenerfahrung. Auch musikalisch kennt sie sich aus. Zu ihrem Repertoire gehören unterschiedliche Instrumente, wie Schlagzeug oder Klavier.

Nächstes Jahr fällt die Entscheidung

Bisher laufe das Geschäft laut Sandra Elgeti gut. Aber „schwarze Zahlen“ gebe es noch nicht. Nach dem kommenden Jahr soll sich entscheiden, ob das Tdf in dieser Form weiter existiert. Entweder die Leute nehmen uns an oder ich muss schauen, wie es weitergeht, so Elgeti. Bisher sehe es aber gut aus. „Es kommen immer mehr Leute zu unseren Veranstaltungen“, verrät sie.

In den vergangenen zwei Jahren habe es auch einige Herausforderungen gegeben: beispielsweise die Suche nach gutem Personal. Elgeti gibt zu: „Leute für die Gastronomie zu finden, ist schwierig geworden.“ Ein anderes Problem war der Imagewechsel. Bei vielen Rostockern sei das Tdf früher eher „verpönt“ gewesen. Den Besuchern musste erst mal gezeigt werden, dass sich vieles seit dem Besitzerwechsel geändert hat.

Alle Facetten an einem Abend

Die neue Saison soll am 23. August mit freiem Eintritt beginnen. Elgeti will den Besuchern ein möglichst breites Bild von den verschiedenen Events des Hauses präsentieren. Ab 22 Uhr gibt es Livemusik mit Saxofon, eine Süßigkeiten-Bar, Eis, Zuckerwatte und DJs, die 80er, 90er und Elektro-Swing auflegen. Vorher können FC-Hansa-Fans das Auswärtsspiel des Rostocker Vereins gegen den FC Ingolstadt auf einer Leinwand verfolgen.

