Rostock/Schwerin/Greifswald

Im Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin ist der Theaterbetrieb weiter unter 2G-plus-Bedingungen möglich. Die Corona-Ampel steht in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und der Stadt Schwerin auf Orange. In den Spielorten Schwerin und auch in Parchim finden Vorstellungen also weiterhin statt.

So ist der Besuch von Theaterstücken wie „ Die unendliche Geschichte “ (Großes Haus, Schwerin) oder „ Vom Fischer und seiner Frau “ (Stadthalle Parchim) weiterhin möglich. Allerdings muss man im Mecklenburgischen Staatstheater weiter damit leben, dass coronabedingt nur eine Sitzplatzauslastung von 30 Prozent möglich ist. „Um die Besucher optimal zu schützen, haben wir in Schwerin ein Testzentrum vor Ort eingerichtet“, erklärt Theatersprecherin Franziska Pergande.

Der Hintergrund: In den Landkreisen Rostock, Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und der Stadt Rostock steht die Corona-Ampel auf Rot. Im Großteil von Mecklenburg-Vorpommern ist nach den Corona-Landesverfügungen der öffentliche Theaterspielbetrieb derzeit nicht mehr möglich.

Die Vorpommersche Landesbühne hat Veranstaltungen verlegt

Und so ist die Lage an der Vorpommerschen Landesbühne: Sie muss bis einschließlich 26. Dezember den Betrieb einstellen. „Das betrifft den Spielbetrieb in Anklam, Barth und Zinnowitz“, teilt Theatersprecherin Martina Krüger mit.

Die Neujahrskonzerte in Zinnowitz und in Barth muss die Vorpommersche Landesbühne ebenfalls absagen, „da aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen und der unsicheren Bedingungen eine reibungslose Durchführung nicht möglich ist“, informiert Martina Krüger. Die Silvester-Produktion in Anklam, „ Das Phantom vom Brauereiberg oder Der Anklamer Bierwettstreit “, wurde ganz aus dem Spielplan genommen, erklärt die Theatersprecherin.

Man arbeitet im Haus auch mit Terminverschiebungen: Das Neujahrskonzert in Barth wird in ein Frühlingskonzert umgewandelt, das Neujahrskonzert in Zinnowitz wurde in den kommenden Sommer verlegt.

In der Vorpommerschen Landesbühne lässt man sich nicht entmutigen, im Haus geht die Arbeit an den Stücken weiter. Für die Silvesterproduktion in Barth („Leiche auf Abwegen“) wird weiter geprobt, das dortige Amateurensemble hofft, das Stück später zeigen zu können. Denn Theatersprecherin Martina Krüger hofft auch darauf, dass sich die Lage insgesamt wieder entspannt und die Veranstaltungen am Jahresende in der „Gelben Blechbüchse“ Zinnowitz wieder stattfinden können, sobald die Corona-Ampel wieder auf Orange umspringt.

Volkstheater Rostock bis 26. Dezember keine Vorstellungen

Das Volkstheater Rostock teilt mit, dass wegen der Landesverfügungen derzeit in ihren Spielstätten keine öffentlichen Veranstaltungen stattfinden. „Eintrittskarten, gebucht für Vorstellungen zwischen 9. und 19. Dezember 2021, sind nun leider nicht mehr nutzbar“, bedauert das Theater. Die Zuschauer können sie langfristig zurückgeben, das Volkstheater tauscht sie in neue Tickets oder in Gutscheine um.

Wann es mit dem Spielbetrieb weitergeht, ist derzeit unklar. Da ein Ende der Spielpause auch sehr kurzfristig zustande kommen kann, bleiben die Wartelisten für die Vorstellungen nach dem 19. Dezember geöffnet. „Zuschauer können Tickets für Weihnachten und Silvester reservieren“, sagt Theatersprecherin Ute Fischer-Graf in Rostock. Der dazugehörige Kartenkauf wird aber erst vollzogen, wenn der öffentliche Spielbetrieb nach Landesverfügung wieder zulässig ist.

Theater Vorpommern für Publikum tabu – aber Betrieb läuft weiter

Das Theater Vorpommern mit ihren Spielstätten in Stralsund, Putbus und Greifswald hat die Besonderheit, dass die Aufführungsorte in zwei Landkreisen liegen, in Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald. So war der Publikumsverkehr in Stralsund und Putbus bereits eingestellt, als in Greifswald der Theaterbetrieb noch lief. Nun greift auch am Theater Greifswald die Landesverfügung.

Ganz geschlossen sind die Spielhäuser natürlich nicht, denn die Mitarbeiter sind vor Ort. Pressesprecherin Helga Haase weist darauf hin, dass zwar keine Zuschauer ins Haus kommen, aber der Theaterbetrieb bei der Vorpommerschen Landesbühne weitergeht. „Hier wird fleißig geprobt“, sagt Helga Haase, „Verwaltung, Werkstätten, alle arbeiten.“ Zum Beispiel soll „La Traviata “ am 15. Januar 2022 am Theater Stralsund Premiere haben.

Und eines dürfte für alle Häuser im Land gelten. Die Theaterleute im Land, inzwischen lockdown-erprobt, arbeiten hinter den Kulissen weiter – auch wenn gerade kein Publikum kommen darf.

Von Thorsten Czarkowski