Theater in Rostock: Mord in der KTV und die Nachbarn schauen zu

Rostock

Mord mit Aussicht – so könnte man umreißen, was sich am Wochenende in Rostocks Szeneviertel abspielen wird. Eine Gruppe Hanseaten will die KTV zum Tatort machen und alle können, ja sollen Augenzeuge ihrer kriminellen Machenschaften im Kiez sein. Auf einem Balkon soll es um Leben und Tod gehen.

Was klingt wie ein Kapitalverbrechen, soll ein Mordsspaß werden, der selbst der Polizei gefällt: Die Bewohner von Haus Nummer 22 in der Leonhardstraße inszenieren einen Mord, der sich in den Endkriegswirren des Jahres 1918 in ihrem Wohnhaus abgespielt haben soll. Nun, 103 Jahre später, werden Täter und Opfer erneut aufeinander losgelassen – beim Freiluft-Theaterstück „Krieg’ was du verdienst“.

Werner Mathey ist Autor des Stücks „Krieg, was du verdienst“, das am Wochenende auf dem Theaterbalkon zu sehen ist. Quelle: Ove Arscholl

Das Schauspiel feiert am Samstag (25.9.) Premiere. Dafür nutzen die Mimen keine klassische Theaterbühne, sondern jene Balkone und Fenster der Wohnungen über dem Café Central, die einstmals Tatort waren. Diese sind heute ohnehin Hotspots für alle, die Straßenkunst lieben. Mit den Open-Air-Reihen Montags- und Adventsbalkon hat sich die Hausgemeinschaft bereits eine große Fangemeinde erspielt. Ob Konzert oder Gruselmärchen – sobald auf den Balkonen des Hauses Ecke Leonhardstraße/Barnstorfer Weg Kultur geboten wird, versammeln sich auf der Straße darunter hunderte Menschen.

So soll es auch an diesem Wochenende sein. Am 25., 26. und 27. September jeweils um 20 Uhr beginnt eine Aufführung von „Krieg’ was du verdienst“. Das Stück geht der Frage nach Schuld und Unschuld nach und vereint Schauspiel, Solo- und Chorgesang, Schattenspiel und Installationen. Worum geht’s genau? „Die Hausbewohner fordern, dass Täter und Opfer einen neuen Versuch bekommen sollen, sich zu bewähren. Man beschließt, die beiden wiederzuerwecken und hofft, dass es diesmal besser ausgeht für die beiden. Das wird natürlich schwierig, aber mehr verrate ich nicht“, sagt Werner Mathey, der das Stück zusammen mit Marcus Beckmann und Georg Meier geschrieben hat.

Das Hausgemeinschafts-Ensemble bekommt diesmal Verstärkung: Zwei Schauspieler aus Greifswald sowie Susi Koch als Moritatensängerin sind mit von der Partie. Alle, die nicht am „Tatort“ Augenzeuge sein können, dürfen online zuschauen: Auf www.montagsbalkon.de wird es einen Live-Stream geben.

Von Antje Bernstein