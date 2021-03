Theater in Rostock: roh, brutal, tödlich

Der Antikriegsroman „Jugend ohne Gott“ wurde 1937 von Ödön von Horváth (1901-1938) veröffentlicht. Der Deutsch schreibende Ungar stellt einen 34-jährigen namenlosen Lehrer in den Mittelpunkt, der aus seinem Berufsalltag im Dritten Reich berichtet. Die Schüler in dem Stück tragen statt Namen lediglich Buchstaben, wie „N“ oder „T“. Der Lehrer verhält sich zwar wie ein Mitläufer systemkonform, erschrickt aber vor den rassistischen Abgründen in den Aufsätzen seiner Schüler und verzweifelt in der Folge immer mehr an ihrer Gefühlskälte und Gleichgültigkeit. Die verrohten Jungs hassen ihren Lehrer, als er zu bedenken gibt, dass auch „Neger“ Menschen seien und verlangen einen anderen Pädagogen.

In einem Zeltlager, wo die Klasse militärisch ertüchtigt wird, erschlägt ein Schüler aus Mordlust einen Klassenkameraden. Der hilflose und in Kneipen flüchtende Lehrer fragt sich immer mehr, ob man trotz der Grausamkeiten in der Welt noch an einen Gott, an einen Humanismus, glauben kann. Und erlebt, was passiert, wenn (nicht nur) die Jugend von humanistischen Werten ferngehalten oder entwöhnt wird.