Rostocks Bühnenkünstler stellen sich vor

Rostock

Schnelle Bewegungen – mal hastig, mal elegant – mit eingängiger Musik und viel Gefühl: Für die kleine Thea Wranick war der Auftakt der OZ-Theaterwerkstatt ganz großes Kino. Der Eröffnungstanz, eine Szene aus dem Stück „Utopie der Wärme“, war für die Siebenjährige das Highlight der einstündigen Veranstaltung am Sonntagvormittag. Unter dem Motto „Rauf auf die Bühne“ präsentierten sich Rostocker Bühnenprojekte, wie Darsteller der offenen Bühne oder die Singakademie, im Großen Haus des Volkstheaters. Das Ziel: Jung und Alt begeistern und vor allem bei den Kleinen die Lust zum Mitmachen wecken. Thea, die seit drei Jahren in Heiligendamm in einem Chor singt, begeisterte sich dabei nicht nur für die Tanzeinlage. „Mir gefiel alles!“, sagte sie nach dem Programm.

Moderne Hits und viel Sozialkritik

Eric Raab, Freier Mitarbeiter des Volkstheaters, moderierte die Veranstaltung. „Heute geht es nicht nur ums Zuschauen, sondern vor allem darum, mitzumachen“, betonte er und sprach vor allem die jungen Rostocker im Publikum an. „Vor allem beim Singen sind Kinder ja oft mutiger als Erwachsene.“ Ein Auftritt des Kinder- und Jugendchors der Rostocker Singakademie sollte das unter Beweis stellen. Unter anderem sangen die Mitglieder ein sogenanntes Mashup moderner Hits, bei dem mehrere Musikstücke zu einem kombiniert werden.

Im Anschluss gaben Darsteller des Theaterclubs der offenen Bühne eine weitere Szene aus „Utopie der Wärme“ zum Besten, in der es um Geschlechterrollen und eine Auseinandersetzung mit dem Selbstbild ging. Mit überzogenen Werbeslogans über typisch männliche oder weibliche Produkte übten sie Sozialkritik. „Das sind Themen, mit denen sich unsere Jugendlichen viel beschäftigen und das wollten wir heute darstellen“, sagte Christof Lange, Leiter der offenen Bühne.

Ulrich Timm war mit seinen Enkelkindern bei der OZ-Theaterwerkstatt. Kindern zu zeigen, was die Theaterwelt zu bieten hat, hält er für eine sehr schöne Idee. „Aber heute war das alles vielleicht etwas zu hoch für die Kleinen“, findet der 69-Jährige. Themen wie Geschlechterrollen würden die jungen Zuschauer wahrscheinlich gar nicht verstehen. „Und wenn die Kinder im Vordergrund stehen sollen, sollte auch nicht so viel auf Englisch sein.“ Trotzdem gefiel seinen Enkeln das Programm und die Familie sei zufrieden mit der Veranstaltung gewesen, sagte er.

Generationenübergreifendes Programm

Die Pressesprecherin des Volkstheaters, Ute Fischer-Graf, erklärte: „Wir haben die letzten Male gemerkt, dass sehr viele Erwachsene dabei sind und deshalb wollten wir das Programm auch anpassen.“ Es sei ein Balanceakt, sowohl Siebenjährige als auch 70-Jährige gleichermaßen zu unterhalten, sagte sie. Um dem gerecht zu werden, bot der Auftritt des Opernchores mit dem Queen-Klassiker „Bohemian Rhapsodie“, vor allem der älteren Generation entsprechende Unterhaltung.

Zum Abschluss der Veranstaltung sangen Chormitglieder und Publikum unter der Anleitung von Singakademieleiter Frank Flade gemeinsam „Freude, schöner Götterfunken“. „Das war für viele ein bewegender Moment“, beschreibt Ute Fischer-Graf. Auch die Darsteller waren zufrieden. „Ich fand, dass das Publikum sehr gut drauf war“, meint Sarah Wockenfuß, Mitglied der offenen Bühne. Ihre Kollegin Klara-Maria Wettengel berichtet: „Wir haben uns zuerst Sorgen gemacht, ob das alles bei so vielen Kindern gut ankommt, aber die Stimmung war gut.“

Das generationenübergreifende Programm gefiel auch den Zwillingen Ansgar und Marlene Schmidt und ihrer Großmutter Ina Schmock. „Ich wollte es mal ausprobieren und den Kindern zeigen, welche Freizeitmöglichkeiten es in dieser Richtung gibt“, so Schmock. Ansgar, der in seiner Freizeit Gitarre spielt und gerne tanzt, sang bei einigen Stücken sogar mit. Der Sechsjährige war insgesamt zufrieden: „Ich fand alles toll. Im Theater möchte er später zwar nicht spielen, Bühnenauftritte mit der Gitarre kann er sich aber durchaus vorstellen.

Von Anh Tran