Thelkow

Die rund 800 Jahre alte Kirche in Thelkow im Landkreis Rostock bekommt einen neuen Dachstuhl. „Sie ist eine besondere kleine Perle, die muss natürlich gut gepflegt und dann und wann auch saniert werden“, sagt Pastorin Elina Bernitt (30). Um die 220 000 Euro werden in die Modernisierung des Gotteshauses investiert.

Die letzte Reparatur des mittelalterlichen Dachstuhls ist schon einige Jahre her. Zimmermann Stephan Linde, der das Innere nun erneuert, schätzt: „Er ist auch schon mal vor etwa 250 Jahren repariert worden.“ Das weiß der 53-Jährige anhand von Bohrproben, die aus dem vorhandenen Holz entnommen wurden. In einem archäologischen Institut in Berlin wurden diese untersucht. „Sie haben dort eine riesige Datei und können aufs Jahr genau sagen, wann der Baum gefällt und verbaut wurde“, erklärt der Handwerker.

Das Ortseingangsschild von Thelkow (Landkreis Rostock) Quelle: Stefanie Adomeit

Holzverbindungen haben sich gelöst

In drei Wochen soll die Sanierung des Dachstuhls an der alten Dorfkirche abgeschlossen sein. Derzeit arbeitet Stephan Linde an der kleinen Nord-Sakristei. Durch Stürme, Mikro-Vibrationen und Dachabdeckungen haben sich die Holzverbindungen im Dachstuhl gelöst. Das Dach droht dann im schlimmsten Fall einzustürzen. Deshalb heißt es nun für den Zimmermann, alte Holzverbindungen bearbeiten und neue Zugbalken einbauen.

„Wenn ich so das Gewölbe von oben sehe und die alten Dachbalken, dann denke ich an die vielen Generationen, die sich unter dem Dach der Thelkower Kirche versammelt und hier gebetet, getrauert und gesungen haben“, sagt Elina Bernitt. Die Sakristei hat ein Feldsteingewölbe. „Wahrscheinlich gab es damals zu der Zeit gerade keine Ziegelsteine“, sagt der Zimmermannmeister. Es sei schön, dass es so etwas noch gibt.

„Ich liebe meine Arbeit über alles“, sagt Stephan Linde. In dem alten Dachstuhl zu arbeiten, fühlt sich für ihn wie eine Zeitreise an: „Ich finde es total spannend, zu sehen, wie vor 700/800 Jahren Dächer – ohne heutige Hilfsmittel – gebaut wurden.“ Jeder Dachstuhl habe so seine Eigenarten. Ziel bei jeder Sanierung ist es, so viel Historisches wie möglich zu erhalten. Denn jede seiner Arbeiten ist nicht nur ein Bauwerk, sondern auch Denkmal.

„Ich finde es immer wieder berührend, wie wichtig den Menschen auf den Dörfern ihre Kirchen sind. Das merkt man, finde ich, auch in Thelkow. Die Thelkower hängen an diesem wunderschönen Gebäude. Gut, dass es nun saniert wird“, sagt Pastorin Elina Bernitt.

Spenden der Dorfbewohner

Bürgermeister Erhard Skottki freut sich sehr, dass die alte Dorfkirche wiederhergerichtet wird. „Sie ist ein wichtiger Mittelpunkt für unsere Einwohner“, sagt der 59-Jährige. Er hofft, dass mit der neuen Pastorin Elina Bernitt wieder ein fröhliches Miteinander und gemeinsame Aktionen von Kirche und Thelkowern stattfinden können. Für die Sanierung haben die Dorfbewohner auch gespendet.

Der Dachstuhl der Thelkower Kirche wird in liebevoller Kleinarbeit von Zimmermann Stephan Linde (53) saniert. Quelle: Stefanie Adomeit

Für Zimmermann Stephan Linde ist sein Beruf eine Berufung. „Manchmal verbringe ich Stunden damit, zu sehen, wie was gemacht wurde. Dann fängt es für mich an, spannend zu werden“, sagt er. Am liebsten arbeitet der 53-Jährige allein. Dann weiß er, es ist genauso, wie er es haben möchte. „Ich mache meine Arbeit, als wenn es meins ist“, sagt er und fügt hinzu: „Es steckt sehr viel Liebe drin.“

Im Oktober begann der Handwerker mit der Restaurierung des Chordaches. Fünf Monate hat er hier in zwölf Metern Höhe gearbeitet. Danach haben die Maurer das Mauerwerk repariert.

Spezialisiert auf die Sanierung von Denkmälern

Stephan Linde hat sich auf die Sanierung von Denkmälern spezialisiert. Seit 25 Jahren ist der Fachmann in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Sein größtes und schönstes Projekt war die Bützower Stiftskirche: „Das war eine superschöne Arbeit.“ Und auch eine lange – fünf Jahre lang hat er an der Sanierung des Dachstuhls gebaut. „Es ist unvorstellbar, was für eine immense Summe Holz die Kirche in sich trägt“, sagt er. Einhundert Eichen hat er verbaut. Heute sehe man von ihnen gar nicht mehr viel.

2012 hat er seine Arbeit in der Bützower Kirche abgeschlossen. Drei Jahre später kam der Hurrikan und stellte Stephan Lindes Arbeit auf die Probe. „Das Dach ist weggeflogen, aber der Dachstuhl hat gehalten – das war die Bestätigung, dass wir alles richtig gemacht haben“, sagt der Dachstuhl-Spezialist, nicht ohne Stolz. Und wenn er das mit ruhiger Stimme sagt, hört es sich keineswegs überheblich an.

Sein nächstes Projekt wird wahrscheinlich ein altes Gutshaus in Vorpommern werden. „Das wird auch eine sehr spannende Arbeit, denn das Haus hat zwei sehr alte große Dachstühle“, freut sich Stephan Linde, bevor er wieder zu seinem Werkzeug greift und auf den Dachstuhl der alten Thelkower Nord-Sakristei klettert.

Von Stefanie Adomeit