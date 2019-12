Thema Wohnungsbau: Umland-Bürgermeister attackieren Rostocks Stadtoberhaupt Madsen

Rostock

Über den Inhalt des Treffens wurde Stillschweigen vereinbart. Und das scheint auch besser so: Denn bei der ersten Begegnung von Rostocks Stadtoberhaupt Claus Ruhe Madsen (parteilos) mit den Umland-Bürgermeistern muss es ordentlich gekracht haben. „Es war eine sehr hitzige Runde, teilweise vielleicht sogar zu hitzig“, sagte Sebastian Constien ( SPD). „Um die ein oder andere Wortäußerung tut es mir auch leid. Aber ich habe sie nicht getätigt und kann sie deshalb auch nicht zurücknehmen“, erklärte der Landrat des Kreises Rostock, als sich ein Großteil der Beteiligten gut eine Woche nach dem ersten Treffen in Kessin nun wiedersah.

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen Quelle: Ove Arscholl

„Das war keine gute Vorstellung. Wir hätten vielleicht erstmal ein bisschen Violine miteinander spielen sollen, um zu sehen, was für eine Melodie rauskommt, bevor sie mit dem Bass auf mich losgehen“, versuchte Madsen zu umschreiben, dass er offenbar einiges zu hören bekam. Schließlich hat er als Rostocker Oberbürgermeister die Klageverfahren geerbt, die Vorgänger Roland Methling mit einigen Umlandgemeinden über deren neue Wohngebiete anfing.

Obergrenze für Wachstum gestrichen

Das Grundproblem kam nun noch einmal auf den Tisch: Rostock braucht Wohnraum, kann diesen aber nicht so schnell bieten, wie der Bedarf steigt. Viele Familien wandern auf der Suche nach Einfamilienhäusern ins Umland ab, kehren aber regelmäßig für Arbeit, Schule, Sport und Kultur in die Hansestadt zurück. Methling hatte deshalb in der Vergangenheit Geld gefordert, wenn Gemeinden, wie beispielsweise Bentwisch, neue Wohngebiete planen – als Ausgleich, weil Rostock die Infrastruktur auch für diese Neubürger vorhält und bisher komplett allein bezahlt.

Bisher mussten sich die Umlandgemeinden einigen, wenn eine von ihnen um mehr als die von der Raumordnung festgeschriebenen drei Prozent wachsen wollte. Die Hansestadt nutzte dabei oft ihr Veto. Dieses Ausbremsen ist nun aber vorbei. Auf der Sitzung des Planungsverbandes wurde mehrheitlich die Fortschreibung des sogenannten Regionalen Raumentwicklungsprogrammes ohne die bisherige Obergrenze beschlossen. Wenn Umlandgemeinden mehr als bisher wachsen wollen und diesen Eigenbedarf vernünftig begründen können, dann geht das auch.

Enorme Streichungen für die schwarze Null

Dabei hatte Madsen zuvor noch mal versucht, Verständnis für seine Position zu wecken. „Jede Gemeinde denkt: ,Was stellt sich Rostock so an, es sind doch nur 30 Häuser’. Das verstehe ich. Aber wir haben mehr als einen Nachbarn und dann sind es eben auch mehrmals 30 Häuser.“

Er sei nicht gegen Wohnraumentwicklung im Umland, sondern für Zusammenarbeit. Gerade hätte die Hansestadt ihren Haushalt vorgelegt. Rostock schwimme aber nicht im Geld, so wie das manche vielleicht vermuten. „Was ich für Streichungen vornehmen muss, um die schwarze Null zu halten, das ist enorm“, so Madsen.

Er stellte aber auch klar: „Ich will das Geld aus den Gemeinden nicht, um meinen Haushalt zu sanieren“ – er sei auch offen dafür, die Ausgleichszahlungen mit Zweckbindungen zu versehen. „Ich möchte unsere Region entwickeln, aber ich habe auch die Erwartungshaltung, dass man mich dabei unterstützt“, so Madsen.

Die Region braucht Zuwanderung

Die am Dienstagabend beschlossene Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogrammes will das Wachstum, die notwendige Schaffung von Wohnraum in und um Rostock herum, ermöglichen. „Die Region verliert sonst Arbeitskräfte, wir brauchen Zuwanderung“, sagte Katja Klein, stellvertretende Leiterin des Amtes für Raumordnung.

In Vorbereitung der Fortschreibung wurden dabei die Bevölkerungsprognosen mit der Realentwicklung abgeglichen und angepasst. Ziel sei es, bis 2025 in der Hansestadt 7000 neue Wohneinheiten zu schaffen und 1300 im Umland. Davon wurden in Rostock bisher schon 1559 und im Umland 385 gebaut.

