Theo Grau zeigt seiner isländischen Freundin Rostock

Rostock

Gemütlich schlendert Theo Grau mit seiner aus Island stammenden Freundin A’sdis durch den Botanischen Garten in Rostock. „Am Strand waren wir jetzt ja schon drei Mal“, sagt der 21-Jährige und lacht. Dass beide überhaupt in Graus Heimatstadt weilen, liegt an der Corona-Pandemie.

„Eigentlich studiere ich Architektur in Berlin“, sagt der Rostocker. Seit Februar war er nun nicht mehr in der Bundeshauptstadt und absolviert sein Studium aus dem Homeoffice. Dies habe durchaus seine Vorzüge. „Es ist super angenehm aus Berlin herauszukommen und alle Wege zu Fuß erledigen zu können.“

Anzeige

Lieblingsort: KTV

Aufgewachsen ist er in der KTV. Daher sei der Doberaner Platz auch einer seiner Lieblingsorte. „Da fängt man an und da hört man auf. Hier treffe ich immer Menschen, die ich kenne“, sagt Grau. Wie seine Freundin Rostock findet? „Ich liebe das hier. Es erinnert mich an Zuhause, an Reykjavik, das ja auch am Meer liegt“, sagt sie. Nächster Halt des Paares ist die Kunsthalle. „Auf gut Glück“, sagt Grau.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr zum Thema:

Von Moritz Naumann