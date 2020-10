Bau in der Hansestadt - Wiro-Wohnen in der Thierfelderstraße: So soll das modernste Rostocker Quartier aussehen

Erstmals hat die Wiro am Dienstag die Planungen für das neue Wohnquartier in der Thierfelderstraße am Barnstorfer Wald vorgestellt. Dabei wurde deutlich: Hier entsteht einer der modernsten Wohnsiedlungen in einzigartiger Lage.