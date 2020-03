Rostock

Vom Wirtschafts-Chefsessel an die Kammerspitze: Thorsten Ries ist der neue Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer ( IHK) zu Rostock. Die Vollversammlung der Kammer hat den 52-Jährigen am Montagabend zum nächstmöglichen Zeitpunkt in das Amt bestellt. Ries, der aktuell Geschäftsführer der Heinr. Hünicke GmbH & Co. KG ist, folgt bei der Kammer auf Jens Rademacher, der mit dem Jahreswechsel die Leitung der IHK-Geschäftsstelle in Stralsund übernommen hat.

Einsatz für mehr Arbeitgeberattraktivität

„Wir freuen uns, dass wir mit Thorsten Ries künftig eine neue Person an der hauptamtlichen Spitze der IHK zu Rostock haben werden. Damit stellen wir die Weichen für die Zukunft der IHK“, so Kammerpräsident Klaus-Jürgen Strupp.

Ries ist seit 2012 Mitglied der IHK-Vollversammlung und verfügt über ausgewiesene Wirtschaftserfahrung und eine gute Vernetzung in der Region. Seit Jahren setzt er sich ehrenamtlich dafür ein, die Arbeitgeberattraktivität in der Region zu stärken, beispielsweise durch das Etablieren des „Treffpunkts junger Talente“, eines Programms für Auszubildende regionaler Unternehmen, die an „Tagen der Kultur“ hinter die Kulissen von Unternehmen und Kultureinrichtungen blicken können. Der gebürtige Kieler ist verheiratet und Vater einer Tochter.

Vier Kandidaten in der Finalrunde

Für die Findung eines neuen Hauptgeschäftsführers hatte die Rostocker Kammer eine Kommission eingerichtet, die aus IHK-Präsidiumsmitgliedern und weiteren Vollversammlungsmitgliedern bestand und juristisch beraten wurde. Im Vorfeld hatten sich zahlreiche Kandidaten beworben. Nach intensiven Vorstellungsgesprächen gab es eine Vorauswahl von vier Kandidaten, die am Montag in einer finalen Runde an den Start gingen. Dabei konnte Ries überzeugen.

Sein Sitz in der Vollversammlung wird nun mit einer anderen Person besetzt. Bis Thorsten Ries das Amt als Hauptgeschäftsführer antritt, wird der Stellvertreter Peter Volkmann die Geschäfte der IHK zu Rostock leiten.

