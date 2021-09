Thulendorf

Thulendorf gehört zur jüngsten Gemeinde im Landkreis. Fast ausschließlich junge Familien mit Kindern wohnen hier. „Wir haben um die 160 Kinder hier in der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Sandro Geister. Er selbst ist 40 Jahre alt und seine Kinder ... und ... .

Jüngst wurde der neue Spielplatz im Ortsteil Sagerheide eingeweiht. Ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und Familien. Bei der Gestaltung und Umsetzung des neuen Platzes wurden die Einwohner miteinbezogen. „Das haben wir ganz basisdemokratisch entschieden“, sagt Sandro Geister. Heißt in der Praxis: Alle Haushalte in Sagerheide wurden angeschrieben und um Ideen und Vorschläge für den neuen Spielplatz gebeten. Kataloge mit Spielgeräten ausgegeben und dann Angebote eingeholt. „Wenn alle miteinbezogen werden, wird auch weniger gemeckert“, sagt der Gemeindechef mit einem Augenzwinkern.

Mit Eigeninitiative und Engagement zum neuen Spielplatz

Herausgekommen ist ein bunter Kletterturm. 20 000 Euro wurden in die neue Spielmöglichkeit investiert. Davon wurde die Hälfte vom Land gefördert. Weil Eltern in Eigeninitiative die Erdarbeiten übernommen haben, konnten nochmals 3000 Euro eingespart werden. „Wir haben uns zusammengetan und waren etwa 20 Sagerheider, die mit Schubkarre, Bagger und Schaufel an einem Samstag die Erdarbeiten ausgeführt haben“, sagt der zweifache Familienvater Vincent Siebert (31). Der Tag sei eine schöne Dorfaktion verbunden mit Kaffee und Kuchen gewesen.

„Endlich können wir mit den Kindern nachmittags noch etwas machen, das gleich vor der Tür ist“, sagt Lisa Holm. Die 32-Jährige sorgt sich allerdings, wie viele Eltern im Ort, um die Sicherheit der Kinder. „Die wenigsten Autos fahren hier weniger als 50 km/h, weil es eine Durchfahrtstraße ist“, sagt die Mutter eines Zweijährigen. Sie möchte sich gar nicht vorstellen, was hier im falschen Moment passieren kann.

Kinder malen Schilder für mehr Sicherheit

Um auf den Spielplatz aufmerksam zu machen, haben Eltern und Kinder Schilder gemalt. „Gas weg“, „Vorsicht spielende Kinder“ oder „Langsam fahren“ steht auf ihnen. Insgesamt sind es um die zwanzig Bilder, die Aufmerksamkeit wecken sollen. „Wir wären ja schon glücklich, wenn wir hier eine 30er-Zone hätten“, sagt Lisa Holm.

Das wünscht sich auch Anwohnerin Franziska Steinke. Deshalb hat die Heilerzieherin bereits vor drei Jahren einen Antrag gestellt. Die 39-Jährige wollte, dass hier statt 50 km/h nur noch 30 km/h erlaubt sind. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Die Begründung: „Eine Gefahrensituation war für die Verkehrsbehörde nicht erkennbar. Zudem wurden seitens des Landkreises in der Vergangenheit bereits Verkehrszählungen durchgeführt, die kein vermehrtes Verkehrsaufkommen aufzeigten. Dementsprechend sieht der Landkreis keine Veranlassung zur Anordnung von Verkehrszeichen“, so lautete eine E-Mail aus dem Jahr 2019 vom Amt Carbäk.

Gemeinde erarbeitet Tempo-30-Konzept

Neben der Unübersichtlichkeit des Spielplatzes kommt hinzu, dass es hier keinen Bürgersteig gibt. „Die Kinder müssen von Grundstück zu Grundstück hüpfen“, sagt Franziska Steinke. Seit fünf Jahren wohne sie mit ihrer Familie in Sagerheide und der Verkehr hat deutlich zugenommen. „Hier spielen so viele Kinder draußen. Wir haben wirklich große Angst“, sagt sie.

Das Thema Geschwindigkeitsbegrenzung liegt Bürgermeister Sandro Geister besonders am Herzen: „Wir erarbeiten jetzt für die gesamte Gemeinde ein Tempo-30-Konzept.“ Hier seien viele Schulkinder mit dem Fahrrad unterwegs und der Spielplatz ist nah am Ortseingang. Er hofft auf die Unterstützung des Landkreises.

„Alle im Ort wollen es und es tut doch keinem weh, mit 30 durchs Dorf zufahren“, sagt er energisch. Bereits vor sechs Jahren gab es eine Unterschriftenaktion in der Gemeinde, um ein Tempolimit durchzusetzen. Fehlanzeige. „Für die Kröten wird im Frühjahr ein Tempo-30-Schild aufgestellt, aber für die Kinder bekommen wir das nicht“, ärgert sich Enrico Bendlin. In seinen Augen sei der Landkreis nicht besonders kinderfreundlich. Auf der nächsten Gemeindevertretersitzung am 11. Oktober steht das Thema ganz oben auf der Tagesordnung.

