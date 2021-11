Rostock

Grauer und weißer Putz und Flachdach statt rotem Backstein und Spitzdach – die Tierklinik Rostock zieht in ein neues Gebäude. Zwar war das alte Gebäude aus den 1950er Jahren 2014 durch Container ergänzt worden. Dennoch: „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Klinik-Sprecherin Heike Rudnick. Zwei Jahre nach Baubeginn soll der neue Bau Ende November seine Türen für die tierischen Patienten öffnen. Für die, die sich auf Station befinden, kein großer Umzug – das neue Haus liegt direkt hinter dem alten Bau in der Thierfelderstraße.

Dort erwarten die Patienten – vor allem Hunde und Katzen – neben größeren und mehr Behandlungsräumen auch ein neues CT- und MRT-Gerät, letzteres speziell für Tiere. 1600 Quadratmeter stehen laut Rudnick zur Verfügung – doppelt so viel wie bisher.

Fanja Dewitz, Hauptverantwortliche für den OP-Bereich, freut sich auf das neue Gebäude. „Auf jeden Fall.“ In erster Linie gebe es dort mehr Platz. Zudem nähere man sich durch entsprechende Schleusen im OP-Bereich in Sachen Hygiene mehr dem Standard der Humanmedizin an. Die Baukosten betrugen laut Rudnick etwa drei Millionen Euro.

Tierklinik die größte ihrer Art in MV

Die Tierklinik Rostock ist nach eigenen Angaben die größte ihrer Art im Nordosten. Sie betreut demnach täglich etwa 100 Tiere und hat mehr als 70 Mitarbeiter – davon 18 Tierärzte. Entstanden sei sie nach der Wende aus einer zuvor staatlichen Einrichtung, die sich ursprünglich vor allem um landwirtschaftliche Nutztiere gekümmert hat. Ihre Patienten kommen auf Überweisung von Tierärzten oder bei Notfällen auch direkt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob Orthopädie, Augenprobleme, Geburten, Krebs, Unfälle oder Bissverletzungen – die Behandlungen sind laut Rudnick breit gefächert. Das eine dominierende Leiden gebe es nicht.

Bei der Physiotherapie landen laut Nicole Maruszewski zu 98 Prozent Hunde. Die seien im Gegensatz zu Katzen kooperativer. Bei letzteren sei die Zündschnur einfach zu kurz. Typische Kandidaten für Rückenprobleme seien etwa Bulldog-artige Hunde. Im Alter hätten Hunde dann oftmals in Folge der Überzüchtung Probleme. Bei ihr erwarten sie etwa Massagen, Elektro-Therapie, Krankengymnastik oder ein Unterwasserlaufband.

In der Tierklinik werden immer wieder schwer kranke und auch gequälte Tiere behandelt. Quelle: Stefan Tretropp (Archiv)

Wegen Corona: Zahl der Patienten spürbar größer

Die Zahl der Patienten hat nach Aussage Rudnicks durch die Corona-Pandemie spürbar zugenommen. „So ein Tier vermittelt eben ganz viel Familiengefühl, Sicherheit, Freundschaft, Treue“, sagt Rudnick, selbst Hundebesitzerin. Hunde und Katzen sollen sich in der Klinik übrigens in möglichst getrennten Bereichen aufhalten, um den Stress für die Katzen zu reduzieren.

Bevor es ab 29. November für die Patienten in das neue Gebäude geht, kommt es wegen des Umzugs in der kommenden Woche ab Montag zu Einschränkungen bei der Behandlung. Alle geplanten und vermeidbaren Behandlungen werden laut Klinik ab Montag ausgesetzt.

Von RND/dpa