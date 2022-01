Rostock

Mit dem Leckerli in der Hand führt Maria Methling Hund Maks mit den Vorderpfoten auf den Boden, so dass nur noch sein Hinterteil nach oben gestreckt ist. Für den Vierbeiner ist es eine Rückenübung, die mit Futter und Spaß verbunden ist. Maria ist Tierphysiotherapeutin und behandelt Maks seit zwei Wochen. Schwanzwedelnd wiederholt der braune Labrador diese Bewegung mehrere Male, indem er Marias Hand folgt. Als Belohnung gibt es ein Leckerli. Der vierjährige Rüde hat Probleme mit der Schulter und einen blockierten Wirbel am Rücken. Sein Frauchen Carrie Liepelt hat sich daher an Maria gewandt.

Erst seit diesem Jahr ist die Wahl-Rostockerin Vollzeit für ihre tierischen Patienten da. „Nach meiner Lehre zur Zootierpflegerin war es schwer, eine Anstellung zu bekommen, und da habe ich mich über andere Tierheilberufe kundig gemacht“, erzählt sie. So stieß sie auf die Fernstudiengänge der Tierheilpraktiker und der Tierphysiotherapie und fing diese 2017 an. Das alles neben ihrem Hauptjob. Gelernt wurde nach der Arbeit. „Dafür muss man schon diszipliniert sein“, sagt die Rostockerin, die zuletzt in der Landwirtschaft arbeitete und dort bereits in der Frühe aufstehen musste. „Aber es hat sich gelohnt.“

Seit zwei Jahren behandelt sie nebenberuflich bereits Tiere. Weitere Lehrgänge und Seminare sollten ihr Angebot erweitern. Sie hat sich auf Pferde, Hunde und Katzen spezialisiert.

„Ein Kaninchen mit Arthrose habe ich letztes Jahr auch behandelt“, erinnert sich Maria, „Dem ging es nicht gut. Er konnte nicht laufen, hat sich immer nur mit den Vorderbeinen von A nach B geschleppt und musste gebadet werden, weil er sich nicht selbst putzen konnte.“ Die Tierheilpraktikerin hat der Besitzerin Kräuter empfohlen, die das Kaninchen fressen sollte. Im Sommer gebe es schließlich nichts Besseres für die Tiere. Darunter Brennnessel, Ingwer oder Salbei. Auch einige Übungen sollte das Kaninchen machen, um Bewegung zu bekommen. Einige Wochen später konnte es wieder laufen und seinen Lieblingsturm erobern, berichtet Maria glücklich über das Ergebnis. „Hätte ich auch nicht gedacht“, sagt sie heute noch zufrieden. Denn sie war nur einmal dort.

Aktuell betreut Maria 34 Hunde und vier Pferde. Für ihre Termine fährt sie zu ihren Kundinnen und Kunden nach Hause. „Die weiteste Entfernung ist derzeit Kühlungsborn“, sagt sie. Sie sei aber auch schon einmal nach Greifswald gefahren, um einen Hund präventiv zu behandeln. Viele der Tierbesitzerinnen und Besitzer werden über die Google-Suche auf ihre Website www.pro-tiergesundheit.de aufmerksam.

Tierphysiotherapeut in MV noch nicht so bekannt

Sehr bekannt sei ihr Beruf in Mecklenburg-Vorpommern allerdings noch nicht. „In Schleswig-Holstein, Niedersachsen oder Bayern ist es ein bisschen anders. Dort gibt es bereits Tierphysiotherapeuten.“ Das es für die Rostockerin eine Nische ist, habe aber auch ihr Gutes. Dennoch müsse sie viel auf die Menschen zugehen und sich ein Netzwerk an Tierärzten und Tierheilpraktikern aufbauen. „Es ist jedes Mal wieder wie ein Bewerbungsgespräch“, sagt sie. Die beste Art der Werbung: Mund-zu-Mund-Propaganda.

Kosten Bei Hunden und Katzen kostet die Physiotherapie von Maria Methling 80 Euro. Davon 35 Euro für den Befund und die Anamnese, die nur beim ersten Gespräch fällig werden. Dieser Termin dauere etwa zwei Stunden. Die Behandlung kostet 45 Euro. Beim Pferd wird es mit 50 Euro für Befund und Anamnese und 100 Euro für die Behandlung etwas teurer. Hinzu kommen jeweils die Anfahrtskosten von 0,45 Euro pro Kilometer.

Carrie Liepelt ist glücklich darüber, dass Maria sie mit ihrem braunen Labrador unterstützt. Seit zwei Wochen ist er nun bei ihr in Behandlung. Die Physiotherapeutin gibt ihren Kundinnen und Kunden nach dem Befund auch einen Trainingsplan und zeigt ihnen Übungen, die sie in ihrem Alltag einbauen können. „Das fördert auch die Verbindung zwischen Mensch und Tier“, bestätigen Carrie und Maria. Fünf bis zehn Minuten am Tag würden dafür schon reichen. Carries Hausaufgabe mit Maks ist das Slalomlaufen auf dem Hof. „Bei Maks sieht man, dass er im Froschsitz sitzt“, sagt Maria und zeigt auf die Hinterpfoten des braunen Labradors, die nach außen zeigen. „Daran arbeiten wir auch.“

Tierphysiotherapeutin Maria Methling (32) aus Rostock mit Patient Maks beim Training. Maks sitzt im Froschsitz. Quelle: Gina Henning

Die Berufe der Tierphysiotherapeutin und der Tierheilpraktikerin seien nicht staatlich anerkannt, so dass sich theoretisch nahezu jeder so nennen könne. Das sei ein Nachteil, denn so gebe es mitunter auch viele ominöse Angebote. „Wir dürfen auch keine Heilversprechen machen“, betont Maria. Vielen ist das aber nicht immer bewusst. „Wenn diese Versprechen gemacht werden, macht man sich zum einen strafbar und zum anderen schädigt es den Ruf, wenn der Patient nicht ,geheilt’ wird.“

Von Gina Henning