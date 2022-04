Menschen in MV - Tiktok-Star „Matze, der Checker“ eröffnet in Bützow Krempel-Tempel in alter Metzgerei

Aus alten Dingen erschafft Matze Bürkle alias Matze, der Checker, immer wieder Neues und bringt rund 70.000 Fans auf Tiktok zum Lachen. Was ist das Erfolgsrezept des Wahl-Bützowers?