Till Sassmann: Corona machte Praktikums-Pläne in Rostock zunichte

Rostock

Till Sassmann wohnt zwar erst seit Februar in Rostock, trotzdem sei er bereits total begeistert von der Hansestadt. „Das ist die schönste Stadt, in der ich je gewohnt habe“, schwärmt der 23-Jährige. Für ein Praktikum bei Aida ist Sassmann, der gebürtig aus Mühlheim an der Ruhr ( Nordrhein-Westfalen) kommt, hierhergezogen.

Corona macht Pläne zunichte

Doch zu seinem Bedauern platzte das Praktikum wegen der Corona-Pandemie: Nur kurz konnte er in die Personalentwicklung hineinschnuppern. Unterkriegen ließ er sich davon nicht – im Gegenteil. Er nutzte die Zeit um mit seinen Freunden das „schöne Mecklenburg” zu erkunden. „Zum Beispiel den Darß”, berichtet Sassmann, der in Greifswald Personalmanagement studierte.

Bald zurück in die Heimat

In seiner Freizeit spielt er gern Gitarre, macht Sport oder ist gerne in der Natur. Jetzt heißt es für ihn bald: zurück in die Heimat. Denn das hat er seinen Eltern und Freunden fest versprochen.

Von Anna-Katharina Fischer