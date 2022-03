Tim Whelan gewinnt den 18. Rostocker Koggenzieher

Rostock

Koggenzieher-Gewinner Tim Whelan war am Ende glücklich mit der Publikumsresonanz. „Wenn man die Norddeutschen geknackt hat, dann ist klar, dass man es geschafft hat“, sagte er hinterher. Tim Whelans Programm, das den schlichten Titel „Gemüse“ trägt, sorgte am Finalabend für heftige Lachsalven im Publikum. Und Tim Whelan hatte auch die Jury überzeugt: Am Ende konnte er den Goldenen Koggenzieher mit nach Hause nehmen. Platz zwei eroberte Annika Blanke mit ihrem Programm „Neulich war gestern noch heute“, einer Verbindung von Poetry Slam und Kabarett. Mit fein beobachteten Alltagssituationen und einem sehr engagierten Vortrag begeisterte sie das Publikum. Und auch Justus Krux, der den Alltag aus der Sicht eines gelernten Juristen darstellte, spielte sich in die Herzen. Krux erhielt für sein Programm „Kommste noch auf einen Kaffee mit hoch ...?“ am Ende den Bronzenen Koggenzieher.

Koggenzieher-Gewinner stammt aus Liverpool

Für Tim Whelan hatte sich der Koggenzieher gelohnt. Dass der gebürtige Engländer sich heute auf deutschen Kabarett- und Comedy-Bühnen zu Hause fühlt, hat eine längere Vorgeschichte. Whelan, geboren 1985, ist bei Liverpool aufgewachsen, vorgeprägt war er über seinen Vater, der dort als Deutschlehrer arbeitete. Das führte dazu, dass Tim Whelan schließlich Deutsch an der Universität Oxford studierte und danach in Hamburg arbeitete. Was den Humor angeht, so wurde Tim Whelan als Kind von der britischen Comedienne Eddie Izzard inspiriert, „da war ich ungefähr acht Jahre alt“, blickt er zurück. Heute beobachtet Whelan auch die deutsche Comedy-Szene genau und ist unter anderem von Helge Schneider beeindruckt. Seit 2010 lebt Tim Whelan in Berlin, von dort aus eroberte er deutsche Bühnen. Auch einige Preise konnte Tim Whelan bereits einheimsen, so den NDR Comedy Contest und den in Bonn vergebenen Prix Pantheon.

Brite mit großer Bühnenpräsenz

Und nun auch den Goldenen Koggenzieher. In seinem aktuellen Programm „Gemüse“ verarbeitet Tim Whelan die Eigenarten der deutschen Sprache; für die er sich als in Deutschland lebender Ausländer ein besonderes Gefühl bewahrt hat. Unter anderem das für ihn merkwürdig klingende Wort Gemüse. Und ein Ikea-Besuch wird bei Tim Whelan zu einem großen musikalischen Ereignis. Gute Beobachtungen, pointierte Texte und eine starke Bühnenpräsenz – bei Tim Whelans Auftritten kommt all dies zusammen.

Besucher freuten sich über die Rückkehr zur Normalität

Der Rostocker Koggenzieher der Ausgabe 2022 war auch ein Schritt zurück zur Normalität. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als das Kabarettfestival coronabedingt komplett digital stattfinden musste, war zusätzlich zum Streaming-Angebot auch wieder Publikum vor Ort möglich, mit einer 60-prozentigen Auslastung der Sitzplätze. So kamen zum Beispiel Kerstin und Dr. Knut Böttcher zum Finalabend. „Wir sind froh, dass es wieder Veranstaltungen gibt“, waren sich die beiden einig. „Dafür hab ich sogar den ‚Tatort‘ sausen lassen“, sagte Kerstin Böttcher. „Es ist toll, wieder rauszugehen und Leute zu sehen“, erklärte auch Franka Mühlichen, die Pflegewissenschaftlerin war am Sonntag zu Gast beim Koggenzieher. Gekommen waren zum Finalabend auch die Rostockerinnen Martina Deutsch und Bergit Naumann. „Wir fühlen uns gut unterhalten“, waren sie sich einig.

Eingespieltes Team hinter den Kulissen

Hinter den Koggenzieher-Kulissen wirkt ein bestens aufeinander eingestelltes Team. Die Mannschaft in der Bühne 602 ist eingespielt, vom Kartenverkauf bis zur Gastronomie. „Dieser Koggenzieher bildete das Spektrum in der Kabarett-Landschaft gut ab“, sagt Martina Witte, Leiterin der Bühne 602. Im Vorfeld gibt es regelmäßig rund 30 Bewerber, aus denen die Vorjury auch in diesem Jahr neun Kandidaten für das Festival ausgewählt hatte.

Fiete & Schiete sowie René Sydow moderierten

Auch der Kabarettist René Sydow hält dem Rostocker Koggenzieher die Treue. Sydow hatte im Jahr 2014 den Goldenen Koggenzieher gewonnen und kommt seitdem regelmäßig nach Rostock, um den Abschlussabend zu moderieren. Hier zeigt sich: Auch das Rahmenprogramm ist hochklassig, das Rostocker Duo Fiete & Schiete, das seit 2015 die Vorrunde moderiert, hat bereits Kultstatus.

Nächster Koggenzieher ist schon in Planung

„Der nächste Koggenzieher ist schon fest geplant“, sagt Martina Witte über die kommende Ausgabe 2023. Und danach steht ein Jubiläum an: Für die Ausgestaltung des 20. Koggenziehers gibt es aber noch keine konkreten Pläne. Dafür ist noch ein bisschen Zeit.

