Tipps für das Wochenende: Das ist in Rostock alles los

Rostock

Das Wetter verspricht gut zu werden: Klar, dass viele Rostocker und Gäste der Hansestadt einen Strandbesuch planen. Aber nicht nur am oder auf dem Wasser, sondern auch an Land ist einiges los. Zum Beispiel findet am Samstag in Rostock der Christopher Street Day statt.

Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr coronabedingt in kleinerem Rahmen ausgetragen wurde, ist nun wieder ein großes, buntes Programm geplant – inklusive XL-Demo und Hafenfest. Los geht es um 13 Uhr auf dem Neuen Markt mit einer politischen Auftaktveranstaltung. Anschließend setzt sich ein bunter Umzug durch Rostock in Bewegung.

Der Demonstrationszug startet am Neuen Markt und führt dann über die Lange Straße zum Schröderplatz, zum Saarplatz, zum Ulmenmarkt bis zum Margaretenplatz. Hier ist eine Zwischenkundgebung geplant. Über die Doberaner Straße geht’s weiter zum Doberaner Platz und dann über den Schröderplatz und Kanonsberg in den Stadthafen. Auf der Haedgehalbinsel findet gegen 16 Uhr die Abschlusskundgebung statt. Die Kröperliner Straße, sonst immer Teil der Demo-Strecke, wird bewusst ausgelassen. Die Bummelmeile ließe nicht genug Platz, um coronagemäß auf Abstand zu gehen.

Thees Uhlmann und Clueso im Iga-Park

Endlich wieder Konzerte im Iga-Park: Freitagabend steht ab 20 Uhr Musiker Thees Uhlmann mit seiner Band auf der Bühne. Fans von gutem Deutsch-Pop kommen am Samstag an gleicher Stelle auf ihre Kosten. Dort tritt Sänger Clueso ab 20 Uhr bei einem Picknick-Konzert auf. Besucher können nicht nur Decken, sondern auch Essen und Getränke mitbringen und in entspannter Atmusphäre Hits wie „Flugmodus“, „Neuanfang“ oder „Keinen Zentimeter“ lauschen.

Konzert, Kabarett, Puppentheater

Im Rostocker Stadthafen gibt es von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm. Veranstaltungsort ist das Zelt des Circus Fantasia. Freitagabend lädt die Indie-Pop-Band „Fortuna Ehrendfeld“ zum Konzert, Samstag gibt es Kabarett mit Rainer Holl, selbsternannter „Optimist mit niedrigem Niveau“. Sonntag werden dann die Kleinsten angesprochen – um 11 Uhr beginnt das Figurentheater „Der Wolf und die sieben Geißlein“. Den Abschluss des kulturellen Wochenendes gestalten Sonntagabend dann „Dr. Blues&Friends“, die ab 20 Uhr auftreten. Karten für alle Veranstaltungen gibt es online.

Wissenswertes über die Ostseestrände

Wer wissen will, was sich an den Ostseestränden so finden lässt, der kann am Sonntag an einer etwa zweistündigen Wanderung durch das Naturschutzgebiet Stolteraa teilnehmen. Ronald Klafack gibt unter anderem Einblicke in die Entwicklungsgeschichte der Ostsee, erzählt etwas zu Küstenformen. Kliffrutschungen und ihre Ursachen. Auch Pflanzen und Tiere am Strand werden angesprochen und es gibt Tipps, wie Bernstein gefunden werden kann. Treffpunkt ist am 18. Juli um 13 Uhr der Parkplatz Wilhelmshöhe. Erwachsene zahlen fünf Euro, Rentner und Kinder ab 7 Jahren 2,50 Euro.

Von Claudia Labude-Gericke