Warnemünde

An der Ostsee herrscht niemals Ebbe – auch nicht im Ferienkalender des Ostseebads im Norden der Hansestadt Rostock. Wer kommt, will bleiben, wer geht, kommt wieder – so schön ist es dort. Und selbst bei Corona und Schmuddelwetter gibt es keinen Grund, zu Hause zu bleiben. Wer die Ferien am Meer verbringt, macht vieles richtig und hat in Warnemünde garantiert eine gute Zeit mit der ganzen Familie. Fünf Tipps für die Winterferien.

Perspektivenwechseln beim Bouldern

Was vielen noch unter Klettern bekannt ist, hat längst einen Fachbegriff: das Bouldern. Im Jahr 2017 eröffnete Jono Tenev (41) die erste Boulderhalle im Norden des Landes. Bei den „Felshelden“ sind Gipfel­stürmer vom Flachland genau richtig. In der 540 Quadratmeter großen Halle und auf mehr als 100 abwechslungsreichen Routen ist Koordination gefragt. Beim Klettern, Greifen, Schwingen und Springen können sich kleine und große Besucher austoben.

Corona-Regeln im Überblick In den Innenbereichen der Gastronomie gilt 2G plus. Testzentren befinden sich in Warnemünde beispielsweise am Kirchenplatz und am Leuchtturmvorplatz. Im Einzelhandel soll die 2G-Regelung zum Wochenende abgeschafft werden. Stattdessen soll künftig eine FFP2-Maske obligatorisch sein. In Geschäften des Grundbedarfs genügt weiterhin ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Indoor-Aktivitäten und der Saunabesuch sind aufgrund der Stufe „orange“ wieder möglich. Es gilt die Nachweispflicht.

Los geht’s schon ab drei Jahren. „Für die ganz Kleinen haben wir eine Kinderkletterwand, ab sechs Jahren und je nach Körpergröße können die Kids die ganze Halle nutzen“, so Inhaber Jono Tenev. Besonders viel Spaß mache Bouldern mit Freunden. Noah (11), Jakob (11) und Fiete (10) verbringen gerade ein Fußballferienlager in Warnemünde. Wenn sie nicht in der Halle trainieren, spielen sie Tischkicker, machen Filmabende oder klettern auf den bunten Routen. Zum „Felshelden“ wird man unter der Adresse „Zum Zollamt 4“ in 18119 Rostock-Warnemünde. Es herrscht 2G plus, ein Test kann vor Ort gemacht werden.

Entdeckertouren durch den Ort

Coronakonform und wetterunabhängig werden in Warnemünde Spaziergänge durch das Seebad angeboten. Über die Postkartenbrücke am Alten Strom, zu den Werften und zum Edvard-Munch-Haus, in die Quer- und Alexandrinenstraße hin zum Leuchtturm mit Teepott und auf die Promenade – auch Einheimische können auf dieser Route noch etwas lernen. Besonders schön: Es gibt die Entdeckertouren auch speziell für Kinder in verständlicher Sprache, mit Lerneffekt, Quizfragen und ohne Langeweile. Tickets und Informationen gibt es in der Tourist-Information. Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder nur drei. Der klassische Spaziergang startet am 12. Februar, 11 Uhr an der Tourist-Information, Am Strom 59. Am 14. Februar, 13 Uhr und am 17. Februar, 11 Uhr können die Kinder auf Stadttour gehen.

Echter nordischer Fischmarkt

Ein Muss für echte Fischköppe: frischer Fisch vom Fischmarkt. Schon in den frühen Morgenstunden kehren die Fischer mit ihrem Fang in den Hafen zurück: Barsch, Hecht, Zander, Lachs oder Meerforelle haben im Februar Beißzeit. Fischer und Händler bauen am 12. und 13. Februar ab 8 Uhr auf dem Fischmarkt Mittelmole ihre Stände auf. Frühaufsteher können den Fischern sogar dabei zusehen, wie sie ihren Fang ausnehmen, zubereiten oder in den Räucherofen hängen. Der Warnemünder Fischmarkt hat eine lange Tradition, die geschützt und gewahrt werden soll. Inklusive Seemannsgarn!

Valentins-Dinner mit Livemusik

Auf der anderen Seite der Warnow und nur eine Fährüberquerung von Warnemünde entfernt wird es am 14. Februar romantisch. Im beliebten Restaurant „blaue boje“ zaubern die Köche ein Drei-Gang-Menü aus Thunfischtatar, Maispoularde und Schokoladen-Parfait. „Happy Valentine“ wird mit Livemusik von Leon Zeug begleitet. Um Reservierungen wird unter der Adresse: www.blaue-boje.de/tischreservierung gebeten. Es gelten die Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Wem das zu weichgespült klingt, kann sich am 10. Februar in das Hamburger St. Pauli der 1960er Jahre zurückversetzen lassen. Beim Krimi-Comedy-Dinner „Mord in der St. Pauli Haifischbar“ geht es um leichte Mädchen, Hafenjungs und einen Mordfall im turbulenten Hafenleben. Der Eintritt kostet inklusive 4-Gang-Menü 79 Euro pro Person. Einlass ist 18 Uhr, Beginn 19 Uhr. Das Strandrestaurant „blaue boje“ befindet sich im Budentannenweg 10 in 18146 Markgrafenheide.

Hafensauna mit Panoramablick

Mit Blick über die Dächer der Werft ist die Hafensauna im fünften Stock des Dock Inn Hostels ein echter Geheimtipp. In fünf Überseecontainern gibt es neben der Sauna auch Erlebnisduschen, Fußbecken und Relaxliegen. „In Stufe orange, die wir derzeit haben, dürfen auch externe Besucher in die Sauna“, teilt Marketing-Mitarbeiterin Antje Faust mit. Wer bei den „Felshelden“ klettert, habe das Sauna-Ticket sogar inklusive. Im Dock Inn mit der Adresse Zum Zollamt 4 in Warnemünde gilt 2G plus.

Von Lea-Marie Kenzler