Rein in die Sportschuhe und nichts wie hin zum Zoo: Am Tierpark-Ausgang „Jägerhütte“ startet am 22. Februar um 10 Uhr der 7. Winterlauf. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich in der Zeit von 8.30 bis 9.30 Uhr in die Startlisten eintragen.

Je nach Lust und Ausdauer können die Läufer zwischen verschiedenen Strecken wählen und solo oder in der Staffel antreten. Pro gelaufenen Streckenkilometer wird ein Startgeld von einem Euro fällig. Alle Erlöse kommen dem Triathlonclub Fiko und dem Artenschutz im Zoo zugute.

Top-Athleten auf dem Sprung

Internationale Top-Athleten zeigen beim Springertag, was sie drauf haben. Quelle: OVE ARSCHOLL

Sportlich geht es zeitgleich auch in der Neptunschwimmhalle zu. Beim internationalen Springertag müssen sich ab 10 Uhr die Frauen beim Sprung vom Drei-Meter-Turm beweisen. Ab 14.30 Uhr geht es um Medaillen. Dann steht das Finale der Männer im Synchronspringen vom 10 Meter-Turm an.

Wer am Beckenrand mitfiebern möchte, zahlt 8 Euro für die Tageskarte (ermäßigt 5). Für Kinder bis 12 Jahre ist der Eintritt frei.

Rosenkrieg mit Lachgarantie

"Küss langsam" - eine bitterböse Action-Thriller-Beziehungs-Komödie, ein Rosenkrieg zum Verlieben. Quelle: Veranstalter

Einen Comedy-Knaller können Besucher in der Bühne 602 erleben: Am 22. Februar heißt es „Küss langsam“. Die bitterböse Beziehungskomödie zeigt, was nach dem Happy End passiert.

Im Stück endet die Romanze der Schauspieler Cathrin und Manfred nach drei gemeinsamen Jahren vor dem Scheidungsrichter. Kurz vor dem alles entscheidenden Termin rechnen sie ab. Heraus kommt ein Rosenkrieg zum Verlieben, bei dem es an Pointen nicht mangelt.

Die irrwitzige Paartherapie beginnt um 20 Uhr. Karten für „Küss langsam“ gibt es zum Preis von 17 Euro.

Mit Rock auf den Highway zur Hölle

„Barock“ rocken das Moya. Quelle: Jana Breternitz

Zur selben Zeit lassen satte Gitarrenriffs und Schlagzeugsoli die Kultur-Bühne Moya erbeben: „Barock“ – auch bekannt als Europas größte AC/DC-Tributeband – will mit Hits wie „Highway to Hell“ und „Thunderstruck“ Rockfans elektrisieren.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets sind für 37 Euro unter www.tickets.ostsee-zeitung.de zu haben.

Comedian lässt grüßen

Ingo Oschmann tritt im „Ursprung“ auf. Quelle: Archiv

Wer statt seines Trommelfells lieber seine Lachmuskeln kitzeln lassen will, ist im Ursprung richtig. Ab 20 Uhr entert Comedian Ingo Oschmann am 22. Februar mit „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß“ die Kleinkunstbühne.

In seinem Jubiläumsprogramm präsentiert er die besten Gags seiner bis dato 25-jährigen Karriere. Karten kosten 21,99 Euro und können unter www.eventim.de gekauft werden.

Muskel-Männer bieten heiße Show

„Sixx Paxx“ lassen die Muskeln spielen. Quelle: Archiv

Nackte Tatsachen werden am 23. Februar in der Stadthalle geboten: Hier lassen die Männer von „Sixx Paxx“ ab 18 Uhr Bauchmuskeln und Bizeps spielen. Darüber hinaus sind Entertainment, Akrobatik sowie Tanz- und Gesangseinlagen Teil der aktuellen „Follow me“-Tour, mit der „Sixx Paxx“ nun in Rostock gastieren. Tickets gibt es ab 29,90 Euro auf der Homepage der Stadthalle.

