Rostock

Saad Safdar holt aus und schlägt den Tischtennisball auf die andere Seite der Betonplatte. Der Ball prallt an der Ecke auf und springt zu Boden – keine Chance für seinen Gegenspieler Abrar Ahmed. „Er ist besser“, gesteht der 26-Jährige und lacht. „Ich bin Anfänger, ich muss noch üben.“

Dafür kommen die Freunde dreimal wöchentlich zur Tischtennisplatte, die sich auf dem Spielplatz in der Laurembergstraße befindet. „Manchmal verabreden wir uns auch mit vielen anderen Kommilitonen und gehen gemeinsam hin“, sagt der Informatikstudent. „Eigentlich haben wir ja im Wohnheim in der Südstadt auch eine Tischtennisplatte, aber der Raum ist wegen Corona geschlossen. Gut, dass es draußen Möglichkeiten gibt.“

Saad Safdar (r) und Abrar Ahmed spielen dreimal wöchentlich Tischtennis. Quelle: Katharina Ahlers

Hier gibt es in Rostock Tischtennisplatten

Dafür stehen den Kommilitonen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung. Das Amt für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen unterhält derzeit vier Tischtennisanlagen und 21 Tischtennisplatten auf verschiedenen Spielplätzen, verteilt im gesamten Stadtgebiet. Spielmöglichkeiten gibt es unter anderem im Kringelgrabenpark in der Südstadt, am Thomas-Müntzer-Platz im Hansaviertel oder in der Pablo-Picasso-Straße in Toitenwinkel.

„Eine hohe Nutzung der Spielplätze besonders während der Corona-Zeit ist aufgefallen. Auch die öffentlichen Grünanlagen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Spielplätze und Grünanlagen sind ein beliebter Treff für alle geworden“, sagt Rostocks Stadtsprecherin Kerstin Kanaa. Und so können auch die öffentlichen Platten von allen Altersgruppen genutzt werden.

Nachfrage ist groß

Dass die Nachfrage groß ist, kann auch Saad Safdar bestätigen. „Manchmal müssen wir etwas warten, weil andere spielen“, sagt er. „Manchmal können wir uns aber auch anschließen und gemeinsam ein Match spielen – Tischtennis ist gut, um neue Leute kennenzulernen.“

Der Freizeitsport hat weitere Vorteile, wie die Rostockerin Tabea Ricken weiß. „Gerade in der jetzigen Zeit und bei diesem Wetter ist es gut, viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen“, sagt die 30-Jährige. Als Jugendliche habe sie selbst viel Tischtennis gespielt, mochte vor allem den „Rundlauf“, also das Rennen und Spielen mit mehreren Mitspielern um die Platte herum.

Tischtennis ist ein guter Teamsport

In den vergangenen Jahren habe sie nicht mehr ganz so oft gespielt. Bei einem Spaziergang mit ihrem vierjährigen Sohn Emil legt sie einen Stopp an der Tischtennisplatte neben der Sporthalle an der Petrikirche ein. Neugierig stellt sich Emil an die Platte, über die er nur knapp blicken kann. „Ihn interessiert alles, was mit Bällen zu tun hat“, sagt seine Mutter und lacht. „Langsam wird auch Tischtennis interessanter.“

Ricken hofft, ihre beiden Söhne für den Sport begeistern zu können. „Sobald sie in dem richtigen Alter sind, werde ich ihnen das beibringen.“ Denn: Tischtennis sei ein Teamsport, man müsse lernen, sich an Regeln zu halten und damit umzugehen, auch mal zu verlieren.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Möglichkeiten auf Schulhöfen

Neben den Spielgeräten in Parks und auf Spielplätzen haben auch viele Schulen auf ihren Schulhöfen Tischtennisplatten aufgebaut – unter anderem die Werner-Lindemann-Schule in der Elisabethstraße oder die Werkstattschule in der Südstadt. Auch diese dürfen zu bestimmten Zeiten genutzt werden. „Schulhöfe sind Teil des Sozialraumes und nach Unterrichtsende öffentlich“, erklärt Steffen Bockhahn (Linke), Senator für Schule, Sport und Soziales.

Er appelliert an die Nutzer, sich verantwortungsvoll zu verhalten. „Wir freuen uns aber immer, wenn Tischtennis gespielt wird, ohne dass dabei geraucht oder Alkohol getrunken wird. Und noch mehr freuen wir uns, wenn, falls doch geraucht und Alkohol getrunken wurde, davon am nächsten Tag zu Schulbeginn nichts mehr zu sehen ist, weil niemand seinen Müll hinterlassen hat.“

Von Katharina Ahlers